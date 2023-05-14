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Tuotanto lopetettu

Nappikuulokkeet ja mikrofoni

TAE5008WT/00

Täältä tulee bassoa.

Nauti jykevistä bassoäänistä kaikessa musiikissasi. Nämä nappikuulokkeet sopivat miellyttävästi korviin, ja johdossa olevalla säätimellä voit hallita soittolistoja helposti. Täydellistä, kun puhelin soi juuri, kun lempikappaleesi bassoraita alkaa jyrätä!

Näytä kaikki edut

Täältä tulee bassoa.

  • Voimakas basso

  • Kevyet ja istuvat

  • 3 säädinpainiketta johdossa

  • USB-C-liitin

Syvä basso, selkeä ääni kaikessa, mitä kuuntelet

Ota suosikkikappaleesi mukaan minne tahansa. Nämä kuulokkeet tuottavat syvät bassoäänet tehokkailla 10 mm:n elementeillä. Mukavilta tuntuvat kuulokkeet istuvat täydellisesti korviisi.

Sisäinen DAC parantaa äänenlaatua

Anna soittolistoillesi niiden ansaitsema arvo kuuntelemalla niitä juuri niin kuin ne on tarkoitettu kuultavaksi. Kuulokkeiden sisäinen DAC parantaa kuuntelemasi sisällön laatua. Nauti lempimusiikkisi joka sekunnista.

Kuuntele musiikkiasi mukavasti koko päivän

Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat korvatyynyt istuvat täydellisen tiiviisti, joten kuulokkeita voi käyttää mukavasti monta tuntia tai koko päivän.

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.