2 vuoden takuu
Ringo Duo
Höyhenenkevyet kuulokkeet, joissa yhdistyvät ikoninen 80-luvun muotoilu ja vaikuttava moderni ääni. Voit käyttää niitä langattomasti tai johdolla, ja mukana toimitettavat mustat, keltaiset ja oranssit korvakuppien pehmusteet maksimoivat retrotunnelman.
Vaikuttava ääni. Retrotyyli
Kuuntele langattomasti tai johdolla
Jopa 26 tuntia toistoaikaa
USB-C-kaapeli mukana
Ulkonäkö vie menneeseen. Ääni on tätä päivää. Yksilöllisesti viritetyt 40 mm:n elementit tuottavat lämpimän äänen, täyteläisen basson ja selkeän lauluäänen. Kuuntele langattomasti tai käytä mukana toimitettua USB-C-kaapelia ja nauti musiikista langallisesti.
Ringo Duo -kuulokkeet painavat vain 80 g, ja höyhenenkevyt sanka on helppo säätää täydellisesti istuvaksi. Mukana saat kolmet varakorvatyynyt mustana, keltaisena ja oranssina, joten voit yhdistellä niitä täysin vapaasti.
Täyteen ladattuna saat jopa 26 tuntia toistoaikaa. Lataaminen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia. Jos tarvitset nopeasti lisää virtaa, näiden korville asetettavien kuulokkeiden lataaminen vain 15 minuutin ajan antaa 6 tuntia lisää toistoaikaa.
Palkinnot
4.9
5:stä
40
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
AnaMariaC
29/09/2026
Italia
Osa myynninedistämistä
Sono molto belle.
The ringo duo della Philips ha una ottima qualità si suono,stabilità. Mi piace utilizzarli quando faccio ginnastica, pulizie o camminate. Il relax e arrivato da me. Ha un ottima qualità che separa i rumori esterni. Sono bellissime esteticamente e sono leggere.Grazie di avermelo fatto conoscere.
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
FrancescoF
19/09/2026
Italia
Osa myynninedistämistä
Cuffie retrò super performanti
Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
SeinaG
18/09/2026
España
Osa myynninedistämistä
Se oyen muy bien
Son perfectos y preciosos, su rendimiento es muy bueno, se oye todo genial incluso con poco volumen, dan bástate seguridad ya que se adaptan a cualquier medida de cabeza, los materiales son duros y resistentes, la potabilidad es muy ligera porque no pesan, no le encuentro ningún defecto
Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
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