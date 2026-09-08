The Buds

Värit loistavat. Musiikki iskee. Rohkean ilmeensä ja rennon asenteensa ansiosta The Buds pitää hyvän tunnelman yllä lämpimällä ja yksityiskohtaisella äänellä sekä pyöreällä älylatauskotelolla, joka sujahtaa taskuusi. Sinun päiväsi, soittolistasi ja tahtisi.