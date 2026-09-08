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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Uusi

Moving SoundTäysin langattomat kuulokkeet

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Värit loistavat. Musiikki iskee. Rohkean ilmeensä ja rennon asenteensa ansiosta The Buds pitää hyvän tunnelman yllä lämpimällä ja yksityiskohtaisella äänellä sekä pyöreällä älylatauskotelolla, joka sujahtaa taskuusi. Sinun päiväsi, soittolistasi ja tahtisi.

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The Buds

  • Vaikuttava ääni. Retroilme

  • Älylatauskotelo

  • Mukautuva melunvaimennus

  • Jopa 42 tuntia toistoaikaa

Uppoudu tunnelmaan mukautuvan melunvaimennuksen avulla

Uppoudu tunnelmaan mukautuvan melunvaimennuksen avulla

Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöösi ja vaimentaa ulkopuoliset äänet, myös tuulen, reaaliajassa. Jos haluat kuulla, mitä ympärilläsi tapahtuu, Awareness-tila päästää ulkopuoliset äänet takaisin kuuluviin. Quick Awareness korostaa puheääniä, joten voit keskustella ottamatta kuulokkeita pois.

Pysy liikkeessä pyöreän älylatauskotelon avulla

Pysy liikkeessä pyöreän älylatauskotelon avulla

Tämä älykotelo on enemmän kuin laturi: sillä voit hallita puheluita, toistoa, melunvaimennusta ja Auracast™-toimintoa sekä ottaa käyttöön Lo-Fi-äänitilan. Voit jopa ottaa kuvia laukaisemalla yhdistetyn laitteesi kameran etänä. Valittavien vinyyli-, kasetti- ja vahvistinanimaatioiden avulla voit muuttaa kotelon 1.47" värikosketusnäytön ilmettä.

Nauti tunnelmasta pidempään jopa 42 tunnin toistoajalla

Nauti tunnelmasta pidempään jopa 42 tunnin toistoajalla

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus tarjoaa 10 tuntia toistoaikaa ja älylatauskotelo 32 tuntia lisää (melunvaimennuksen ollessa käytössä saat 7 tuntia ja kotelosta 23 tuntia lisää). Kun tarvitset nopeasti lisävirtaa, 15 minuutin lataus antaa 3 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännän kautta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

13

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Good

Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Arvioitu tuote: Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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