TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Philips AquaTrio -imurista ei tule vettä

Jos Philips AquaTrio -imurista ei tule vettä, sille voi olla useita syitä. Tämän artikkelin tiedot koskevat AquaTrio-malleja (katso alla oleva kuva):

  1. AquaTrio 7000 Series
  2. AquaTrio 9000 Series
  3. AquaTrio

AquaTrio-mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu