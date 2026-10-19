Jos Philips AquaTrio -imurista ei tule vettä, sille voi olla useita syitä:



Puhtaan veden säiliö on tyhjä tai likaisen veden säiliö on täynnä

Jos Philips AquaTrio -imurin vesisäiliö on tyhjä tai likaisen veden säiliö on täynnä, laitteesta ei ehkä tule vettä. Täytä tällöin puhtaan veden säiliö vedellä ja varmista, että likaisen veden säiliö on tyhjä.



Moppaussuuttimen kansi ei ole kunnolla kiinni

Jos kansi on auki, laitteesta ei ehkä tule vettä. Varmista, että moppaussuuttimen kansi on suljettu kunnolla (katso kuva).



Aktiivinen suojausjärjestelmä on käytössä

Philips AquaTrio -imurin aktiivinen suojausjärjestelmä on suunniteltu tunnistamaan, kun imuri poimii lattialta vieraita esineitä eli muuta kuin likaa tai nestettä. Kun aktiivinen suojausjärjestelmä on käytössä, harjat eivät pyöri eikä imurista tule vettä.



Aktiivisen suojausjärjestelmän nollaaminen (katso video):

1. Sammuta Philips AquaTrio -imuri ja irrota pistoke pistorasiasta.

2. Avaa moppaussuuttimen kansi, irrota moppausharjan suojus ja poista vieras esine.

3. Jos aktiivinen suojausjärjestelmä käynnistyi, koska moppausharjat ovat liian märät, irrota moppausharjat ja purista niistä ylimääräinen vesi pesualtaaseen.

4. Aseta kuivat moppausharjat takaisin Philips AquaTrio -imuriin.

5. Aseta moppausharjan suojus takaisin ja sulje moppaussuuttimen kansi. Lukitse moppaussuuttimen kansi painamalla sitä, kunnes kuulet naksahduksen.



AquaTrio -imurin sisällä oleva letku ei ole vielä täyttynyt vedellä

Näin voi käydä, kun käytät Philips AquaTrio -imuria ensimmäisen kerran. Kun käynnistät laitteen, täyden/tyhjän säiliön merkkivalo vilkkuu ja laite sammuu. Jos näin käy, yritä käynnistää Philips AquaTrio -imuri uudelleen, kunnes täyden/tyhjän säiliön merkkivalo pysyy sammuneena ja laitteen virta pysyy päällä. Kun valo pysyy sammuneena ja laite on ollut käynnissä noin 30 sekunnin ajan, lattialle tulee vettä.



Jos edellä mainitut keinot eivät ratkaisseet ongelmaa, ota meihin yhteyttä.

