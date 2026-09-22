Philips AquaTrio -imuri jättää vesijälkiä lattialle

2 vuoden takuu
Jos Philips AquaTrio -imuri jättää lattialle vesijälkiä, syitä voi olla useita. Katso kuvasta, mikä malli sinulla on, ja lue alla olevat tiedot.
AquaTrio Cordless Wet & Dry -imurilla tehtiin voimakkaita käännöksiä tai laitetta liikutettiin sivusuunnassa (lattiaa pyyhittiin vasemmalta oikealle).
Yritä tehdä imurilla vähemmän voimakkaita käännöksiä ja olla liikuttamatta laitetta sivusuunnassa, jotta lattiaan ei jää vesijälkiä. Jos lattiassa näkyy edelleen vesijälkiä ja haluat poistaa ne, voit ottaa vedenimeytymistilan käyttöön plus- ja miinuspainikkeilla (katso alla oleva kuva).
AquaTriota siirrettiin kynnystä, mattoa tai portaita pitkin sen ollessa käynnissä.
On suositeltavaa käyttää vedenimeytymistilaa, kun nostat laitetta kynnyksen tai maton yli tai portaissa. Näin likaista vettä ei pääse tippumaan AquaSpin-suuttimesta.
AquaTrio nostettiin lattialta heti virrankatkaisun jälkeen.
Laite voi jättää lattialle pienen vesilammikon, kun sen virta katkaistaan. Voit vähentää veden määrää ottamalla käyttöön vedenimeytymistilan ennen AquaTrio 7000 Series -imurin sammuttamista. Liikuta laitetta eteen- ja taaksepäin muutaman kerran niin, että vedenimeytymistila on käytössä. Voit tarvittaessa poistaa viimeiset pisarat liinalla.
Huomautus: Kun vedenimeytymistila on käytössä, laitteesta ei enää tule vettä ja imuteho kasvaa. Jos et tee mitään 45 sekunnin kuluessa, laite siirtyy automaattisesti takaisin normaaliin märkätilaan.
AquaTrio 7000 Series -imurin pyörät eivät pyöri.
Voit tarkistaa pyörien kunnon säännöllisesti ja poistaa lian, joka tukkii pyörät.
Katso vaiheittaiset ohjeet alla olevasta videosta.
Eikö ongelma ratkennut? Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.
AquaTrio-imurilla ja -mopilla tehtiin voimakkaita käännöksiä tai laitetta liikutettiin sivusuunnassa (lattiaa pyyhittiin vasemmalta oikealle)
Yritä tehdä vähemmän voimakkaita käännöksiä AquaTrio 9000 Series -imurilla ja olla liikuttamatta laitetta sivusuunnassa, jotta lattiaan ei jää vesijälkiä. Jos lattiassa näkyy edelleen vesijälkiä ja haluat poistaa ne, voit ottaa vedenimeytymistilan* käyttöön painamalla puhdistustilan painiketta (katso alla oleva kuva).
AquaTrio-imuria ja -moppia liikutettiin kynnyksen, maton tai portaiden yli laitteen ollessa käynnissä
Vedenimeytymistila* on suositeltavaa ottaa käyttöön, kun laite nostetaan kynnyksen, maton tai portaiden yli. Näin likainen vesi ei pääse valumaan AquaSpin-suuttimesta.
AquaTrio-imuri ja -moppi nostettiin lattialta heti sammuttamisen jälkeen
Laitteesta voi jäädä vettä lattialle, kun sen virta katkaistaan. Voit vähentää veden määrää ottamalla vedenimeytymistilan* käyttöön ennen AquaTrio 9000 Series -imurin sammuttamista. Liikuta laitetta eteen- ja taaksepäin muutaman kerran niin, että vedenimeytymistila on käytössä. Voit tarvittaessa poistaa viimeiset pisarat liinalla.
Huomautus:
Imuria liikutettiin sivusuunnassa
Liikuta AquaTrio Pro -laitetta vain eteen- ja taaksepäin, jotta lattiaan ei jää vesijälkiä.
Älä liikuta laitetta sivusuunnassa (katso kuva a).
Imuria liikutettiin kynnyksen yli sen ollessa käynnissä
Varmista, että Philips AquaTrio Pro -laitteen moppausharjat koskettavat jatkuvasti lattiaa. Sammuta laite ennen kuin vedät sen kynnyksen yli, jotta lattiaan ei jää vesijälkiä eikä vettä roisku moppaussuuttimesta.
Imuri nostettiin lattialta heti sammuttamisen jälkeen
Kun olet sammuttanut laitteen, voit poistaa kahden moppausharjan välissä olevan nesteen liikuttamalla laitetta eteen- ja taaksepäin muutaman kerran. Jos sammutat laitteen ja tämän jälkeen nostat sen heti ylös, harjojen välissä ollut vesi jättää lattialle vesijälkiä (katso kuva b).
AquaTrio Pro -laitteen pyörät eivät pyöri
Voit tarkistaa pyörien kunnon säännöllisesti ja poistaa lian, joka estää pyörien pyörimisen.
Eikö ongelma ratkennut? Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.
Imuria liikutettiin sivusuunnassa
Liikuta AquaTrio-laitetta vain eteen- ja taaksepäin, jotta lattiaan ei jää vesijälkiä.
Älä liikuta laitetta sivusuunnassa (katso kuva a).
Imuria liikutettiin kynnyksen yli sen ollessa käynnissä
Varmista, että Philips AquaTrio -laitteen moppausharjat koskettavat jatkuvasti lattiaa. Sammuta laite ennen kuin vedät sen kynnyksen yli, jotta lattiaan ei jää vesijälkiä eikä vettä roisku moppaussuuttimesta.
Imuria siirrettiin sammutettuna niin, että sen suutin kosketti lattiaa
Voit välttää lattialle jäävät vesijäljet kantamalla laitetta kantokahvasta tai helpottaa sen kuljetusta niin, että kallistat sen pyörien varaan (katso kuva b).
Imuri nostettiin lattialta heti sammuttamisen jälkeen
Kun olet sammuttanut laitteen, voit poistaa kahden moppausharjan välissä olevan nesteen liikuttamalla laitetta eteen- ja taaksepäin muutaman kerran. Jos sammutat laitteen ja tämän jälkeen nostat sen heti ylös, harjojen välissä ollut vesi jättää lattialle vesijälkiä (katso kuva c).
AquaTrio-imurin pyörät eivät pyöri
Voit tarkistaa pyörien kunnon säännöllisesti ja poistaa lian, joka estää pyörien pyörimisen.
Eikö ongelma ratkennut? Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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