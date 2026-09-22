Philips AquaTrio -imuri jättää vesijälkiä lattialle

AquaTrio Cordless Wet & Dry -imurilla tehtiin voimakkaita käännöksiä tai laitetta liikutettiin sivusuunnassa (lattiaa pyyhittiin vasemmalta oikealle).

Yritä tehdä imurilla vähemmän voimakkaita käännöksiä ja olla liikuttamatta laitetta sivusuunnassa, jotta lattiaan ei jää vesijälkiä. Jos lattiassa näkyy edelleen vesijälkiä ja haluat poistaa ne, voit ottaa vedenimeytymistilan käyttöön plus- ja miinuspainikkeilla (katso alla oleva kuva).



AquaTriota siirrettiin kynnystä, mattoa tai portaita pitkin sen ollessa käynnissä.

On suositeltavaa käyttää vedenimeytymistilaa, kun nostat laitetta kynnyksen tai maton yli tai portaissa. Näin likaista vettä ei pääse tippumaan AquaSpin-suuttimesta.



AquaTrio nostettiin lattialta heti virrankatkaisun jälkeen.

Laite voi jättää lattialle pienen vesilammikon, kun sen virta katkaistaan. Voit vähentää veden määrää ottamalla käyttöön vedenimeytymistilan ennen AquaTrio 7000 Series -imurin sammuttamista. Liikuta laitetta eteen- ja taaksepäin muutaman kerran niin, että vedenimeytymistila on käytössä. Voit tarvittaessa poistaa viimeiset pisarat liinalla.



Huomautus: Kun vedenimeytymistila on käytössä, laitteesta ei enää tule vettä ja imuteho kasvaa. Jos et tee mitään 45 sekunnin kuluessa, laite siirtyy automaattisesti takaisin normaaliin märkätilaan.



AquaTrio 7000 Series -imurin pyörät eivät pyöri.

Voit tarkistaa pyörien kunnon säännöllisesti ja poistaa lian, joka tukkii pyörät.





Katso vaiheittaiset ohjeet alla olevasta videosta.



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