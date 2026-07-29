Kotitekoiset Philips Airfryer -ranskanperunat eivät vastaa odotuksia
Jos Philips Airfryerissa valmistetut kotitekoiset ranskanperunat eivät vastaa odotuksiasi, ongelmaan voi olla helppo ratkaisu. Tutustu alla oleviin ohjeisiin, joiden avulla voit ratkaista ongelman itse.
Valitse ranskanperunoiden valmistukseen sopiva perunalajike
Täytä Airfryerin kori vain puolilleen, jotta saat tasaisen tuloksen
Suurikokoiset ranskanperunat voivat olla vähemmän rapeita kuin pienemmät
Ravista laitteen koria 2–3 kertaa valmistuksen aikana
Philips Airfryer käyttää Rapid Air -tekniikkaa, jonka ansiosta kypsennys poikkeaa friteerauksesta. Voit valmistaa kotitekoisia ranskanperunoita Airfryerilla seuraavasti:
Kuori perunat ja leikkaa ne tangoiksi.
Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia ja kuivaa ne talouspaperilla.
Kaada kulhoon puoli ruokalusikallista oliiviöljyä, lisää perunasuikaleet ja sekoita, kunnes perunat ovat öljyn peitossa.
Nosta suikaleet kulhosta sormilla tai pihdeillä, jotta ylimääräinen öljy valuu kulhoon. Aseta perunasuikaleet Airfryerin koriin.
Kypsennä 300–800 grammaa perunasuikaleita 180 °C:ssa 18–25 minuuttia. Ravista koria 2–3 kertaa valmistuksen aikana.
Jos valmistat ranskanperunoita tai muita päällekkäin tulevia ruokia, suosittelemme käyttämään suurempaa koria (oikea puoli). Korin pinta-ala on suurempi, joten ainekset voi levittää tasaisemmin. Tämä tasapainottaa lämmön ja ilmavirran jakautumista eri aineksissa ja parantaa siten paistotulosta. Ratkesiko ongelma? Jos ei, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›