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Philipsin asiakastuki

Kotitekoiset Philips Airfryer -ranskanperunat eivät vastaa odotuksia

Jos Philips Airfryerissa valmistetut kotitekoiset ranskanperunat eivät vastaa odotuksiasi, ongelmaan voi olla helppo ratkaisu. Tutustu alla oleviin ohjeisiin, joiden avulla voit ratkaista ongelman itse.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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