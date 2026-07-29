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Philipsin asiakastuki

Philips Airfryer ei toimi tai käynnisty

Jos Philips Airfryer ei käynnisty lainkaan tai se käynnistyy, mutta ei toimi tai lämpene, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alla olevasta artikkelista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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