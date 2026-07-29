Philips Airfryer ei toimi tai käynnisty

Lokeroa ei ole suljettu kunnolla

Joissakin Airfryer-malleissa on kattilan tunnistustoiminto. Toiminto sammuttaa lämmittimen ja tuulettimen, kun poistat Airfryerin kattilan.

Varmista, että olet asettanut kattilan Airfryeriin ja että lokero on suljettu kunnolla. Muuten Airfryer ei käynnisty.

Kattilan tunnistusmekanismi voi olla rikki

Poista kattila Airfryerista ja tarkista, onko muoviosissa, erityisesti kattilan reunoilla, halkeamia tai vaurioita (katso alla oleva kuva). Jos havaitset vaurioita tai halkeamia, ota meihin yhteyttä.



Malleja HD9880/HD9875/HD9876 koskevat ohjeet: Poista Airfryer-kattila lokerosta ja käännä se ylösalaisin. Kattilan tunnistusmoduuli on asennettu korin kahvasyvennyksen oikealle puolelle (katso alla oleva kuva).



Toisella puolella on pieni muovisuojus (katso alla oleva kuva). Jos se puuttuu, kattilan tunnistus ei toimi. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin osoitteessa www.philips.com/contact, niin autamme mielellämme.

Lämpötila on liian alhainen

Jos asetat Airfryerin lämpötilaksi 40 °C tai vähemmän, se ei ehkä vaikuta kuumenevan (varsinkaan silloin, kun ympäristön lämpötila on samankaltainen).



Tarkista Philips Airfryeriin asetettu lämpötila ja nosta sitä tarvittaessa.

Aikaa ei ole asetettu tai kypsennysaika on liian lyhyt (analoginen Airfryer)

Käännä analoginen ajastin haluamaasi kypsennysaikaan (katso alla oleva video). Jos haluamasi kypsennysaika on alle 10 minuuttia, käännä ajastin noin 15 minuuttiin ja sitten takaisin haluttuun lyhyempään kypsennysaikaan.