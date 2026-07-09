Philipsin asiakastuki Philips-hiustenmuotoilija ei käynnisty

Jos Philips-hiustenmuotoilija ei käynnisty, syitä voi olla monia. Selvitä alla olevien ohjeiden avulla, miksi hiustenmuotoilija ei käynnisty.

Syynä saattaa olla sähkökatkos tai viallinen virtalähde Tarkista, että virtalähde toimii. Jos näin on, varmista että pistorasiaan tulee virta kytkemällä siihen jokin toinen laite. Philips-hiustenmuotoilija ei ehkä ole yhteensopiva sen jännitteen kanssa, johon se on kytketty Varmista, että hiustenmuotoilijan tyyppikilvessä mainittu jännite vastaa paikallista jännitettä. Virtajohto voi olla vahingoittunut Jos johto on vaurioitunut, vaihdamme hiustenmuotoilijasi uuteen. Ota yhteys maasi asiakaspalveluun tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.