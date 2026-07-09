Philipsin asiakastuki
Philips-hiustenmuotoilija ei käynnisty
Jos Philips-hiustenmuotoilija ei käynnisty, syitä voi olla monia. Selvitä alla olevien ohjeiden avulla, miksi hiustenmuotoilija ei käynnisty.
Tarkista, että virtalähde toimii. Jos näin on, varmista että pistorasiaan tulee virta kytkemällä siihen jokin toinen laite.
Varmista, että hiustenmuotoilijan tyyppikilvessä mainittu jännite vastaa paikallista jännitettä.
Jos johto on vaurioitunut, vaihdamme hiustenmuotoilijasi uuteen. Ota yhteys maasi asiakaspalveluun tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BHS732/00 , BHD272/00 , HP8321/40 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›