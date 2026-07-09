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Philipsin asiakastuki

Philips-hiustenmuotoilija ei käynnisty

Jos Philips-hiustenmuotoilija ei käynnisty, syitä voi olla monia. Selvitä alla olevien ohjeiden avulla, miksi hiustenmuotoilija ei käynnisty.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BHS732/00 , BHD272/00 , HP8321/40 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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