Philipsin asiakastuki Philips-espressokeittimestä kuuluu ääntä

Jos Philipsin espressokeittimestä kuuluu kovaa tai outoa ääntä, katso lisätietoja ja ratkaisuja alta.

Vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan. On tärkeää asettaa vesisäiliö oikein espressokeittimen sisään. Jos sitä ei ole asetettu oikein, se ottaa ilmaa veden sijaan. Jos vesisäiliö on laitteen etupuolella , varmista, että se on työnnetty kokonaan taakse ja asetettu oikein paikalleen.

, varmista, että se on työnnetty kokonaan taakse ja asetettu oikein paikalleen. Jos vesisäiliö on laitteen päällä, varmista, ettei vesisäiliön alla ole kahvipapuja, likaa tai hiukkasia. Keittimen sisälle on joutunut ilmaa Jos Philips espressokeittimeen on jäänyt ilmaa, siitä kuuluu kova ääni, eikä vesisäiliöstä tule vettä laitteeseen.



Voit kokeilla ratkaista ongelman seuraavasti: Katkaise laitteesta virta. Tyhjennä vesisäiliö ja irrota AquaClean tai muu suodatin. Täytä vesisäiliö vedellä ja aseta se takaisin paikalleen. Kytke laitteeseen virta. Kun keitin on lämmennyt, valitse kuuma vesi ja annostele kaksi kuppia kuumaa vettä.

Jos käytät AquaClean-vedensuodatinta, seuraavat lisävaiheet varmistavat, että suodatin on asennettu oikein ja on käyttövalmis Ravista AquaClean-vedensuodatinta 5 sekunnin ajan. Pidä suodatin ylösalaisin vedellä täytetyn astian/säiliön sisällä, kunnes ilmakuplia ei enää tule. Kiinnitä suodatin takaisin vesisäiliöön ja täytä se vedellä. Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen päälle. Valitse kuuma vesi -vaihtoehto ja annostele 2–3 kuppia kuumaa vettä.



Huomautus: AquaClean-vedensuodatin kannattaa vaihtaa kolmen kuukauden välein, jotta se ei tukkeudu. Jos käytät-vedensuodatinta, seuraavat lisävaiheet varmistavat, että suodatin on asennettu oikein ja on käyttövalmis: AquaClean-vedensuodatin kannattaa vaihtaa kolmen kuukauden välein, jotta se ei tukkeudu. Suodatinyksikkö on puhdistettava ja voideltava On normaalia, että keitin pitää jonkin verran ääntä kahvin valmistuksen aikana. Jos ääni muuttuu epätavalliseksi ja poikkeaa normaalista, suodatuspään puhdistus ja voitelu voivat olla ratkaisu ongelmaan. Philips-espressokeittimen suodatinyksikkö on tärkeää huuhdella viikoittain. Noudata seuraavia ohjeita ja katso ohjevideo keittimen ylläpidosta Katkaise koneesta virta ja odota, että mahdollinen melu loppuu, ja varmista, että kone on täysin sammutettu (tämä kestää noin 15-20 sekuntia). Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö painamalla PUSH-painike oikealle, pitämällä sitä painettuna ja vetämällä suodatinyksikköä itseäsi kohti. Huuhtele suodatinyksikkö huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä ja anna sen kuivua tiskikaapissa ennen sen asentamista takaisin. Voitele suodatinyksikkö (noudata alla olevan videon ohjeita). Anna suodatuspään kuivua ja aseta se takaisin keittimeen.

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