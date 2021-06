On tärkeää, että vesisäiliö on asetettu keittimeen oikein. Jos säiliö on asennettu huonosti, se voi vetää sisään ilmaa veden sijaan.

Jos espressokeittimesi vesisäiliö on laitteen etupuolella, varmista, että säiliö on työnnetty perälle asti.

Jos espressokeittimesi vesisäiliö on laitteen päällä, varmista, että vesisäiliön alla ei ole likaa, hiukkasia tai kahvipapuja.