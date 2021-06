Virhekoodit 11 ja 19 tarkoittavat, että keittimen pitää antaa hetken aikaa tottua kuljetus-/ulkolämpötilasta sisälämpötilaan. Näin voi käydä erityisesti talviaikaan ulkolämpötilojen laskiessa nollaan.



Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen 30 minuutin kuluttua.



Voit myös tarkistaa, että laitteen takana oleva pistoke on kunnolla kiinni: Työnnä pistoketta, kunnes se on kunnolla paikallaan. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.



Jos espressokeittimessä näkyy jokin muu virhekoodi tai jos ehdotetut ratkaisut eivät auta, ota meihin yhteyttä.