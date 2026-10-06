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Philipsin asiakastuki

Philips-espressokeittimestä ei tule kahvia

Jos Philips-espressokeittimesi ei annostele kahvia, selvitä seuraavat mahdolliset syyt ja ratkaisut.

Jos huomaat tämän käyttäessäsi laitetta ensimmäisen kerran, on normaalia, että kahvia tulee vain muutama tippa. Kun keität vielä muutaman kupillisen, sinun pitäisi saada odotettu määrä kahvia. 
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5544/80, EP5541/50, EP5549/70. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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