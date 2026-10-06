Philips-espressokeittimestä ei tule kahvia

Jos Philips-espressokeittimesi ei annostele kahvia, selvitä seuraavat mahdolliset syyt ja ratkaisut.
Jos huomaat tämän käyttäessäsi laitetta ensimmäisen kerran, on normaalia, että kahvia tulee vain muutama tippa. Kun keität vielä muutaman kupillisen, sinun pitäisi saada odotettu määrä kahvia.
Jos espressokeittimestä kuuluu kovaa ääntä eikä vettä virtaa vesisäiliöön, syynä on yleensä keittimeen päässyt ilma. Voit ratkaista ongelman noudattamalla seuraavia ohjeita: 1. Katkaise laitteesta virta 2. Tyhjennä vesisäiliö ja irrota AquaClean-suodatin (tai laitteen muu vedensuodatin) 3. Täytä vesisäiliö vedellä ja aseta se takaisin paikalleen 4. Kytke keittimeen taas virta. Kun laite on kuumentunut, valitse kuuma vesi ja annostele 2–3 kuppia kuumaa vettä
Jos käytät AquaClean-vedensuodatinta, varmista seuraavien ohjeiden avulla, että suodatin on valmisteltu ja asennettu oikein käyttöä varten: 1. Ravista AquaClean-vedensuodatinta 5 sekunnin ajan 2. Pitele suodatinta ylösalaisin vedellä täytetyssä astiassa, kunnes siitä ei enää tule ilmakuplia 3. Aseta suodatin takaisin vesisäiliöön ja täytä vesisäiliö vedellä 4. Käynnistä keitin uudelleen ja katkaise ja kytke virta uudelleen 5. Valitse kuuma vesi ja annostele 2–3 kuppia kuumaa vettä
Huomautus: Vaihda AquaClean-suodatin, jos olet käyttänyt sitä yli kolme kuukautta. Suodatin voi olla tukkeutunut, jos sitä on käytetty pidempään.
Likainen tai tukkeutunut suodatinyksikkö voi myös olla syynä siihen, että espressokeitin ei annostele kahvia. Voit estää tämän huuhtelemalla suodatusyksikön viikoittain seuraavien ohjeiden (tai ohjevideon) mukaisesti.
1. Sammuta espressokeitin. Odota 15–20 sekuntia, kunnes se on täysin sammunut eikä pidä enää ääntä 2. Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö. Voit irrottaa sen painamalla PUSH-painike pohjaan oikealle ja vetämällä sitä itseäsi kohti 3. Huuhtele suodatinyksikkö huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä ja anna sen kuivua tiskikaapissa ennen sen asentamista takaisin.
Toinen syy siihen, miksi kahvia ei tule, voi olla tukkeutunut annostelunokka. Sen voi puhdistaa piipunrassilla tai neulalla.
Jos kahvijauhemäärä on liian suuri käytettäessä kahvijauhetoimintoa, suodatinyksikkö voi täyttyä liikaa. Tällöin keitin heittää kahvijauheen pois eikä annostele kahvia.
Voit estää tämän käyttämällä kahvijauhetoimintoa seuraavasti: Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja se on käyttövalmis, ennen kuin lisäät kahvijauhesäiliöön valmiiksi jauhetun kahvin. Annostele jauhetta vain yksi tasapäinen lusikallinen annoslusikalla, joka toimitettiin keittimen lisävarusteena.
Jos espressokeittimen sisään on kertynyt kalkkia, seurauksena voi olla toimintahäiriö. Kaikissa Philipsin espressokeittimissä on kalkinpoiston ilmaisin, ja suosittelemme kalkinpoistoa heti, kun laite kehottaa tekemään niin.
Toinen mahdollinen syy, jonka vuoksi keittimesi ei annostele kahvia, on kahvijauhesäiliö. Jos tämä on syy, voit korjata sen noudattamalla seuraavia ohjeita tai ohjevideoita:
1. Sammuta espressokeitin. Odota 15–20 sekuntia, kunnes se on täysin sammunut eikä pidä enää ääntä 2. Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö painamalla PUSH-painike pohjaan oikealle ja vetämällä suodatinyksikköä itseäsi kohti 3. Avaa kahvijauhesäiliön kansi ja aseta lusikan varsi sen sisään 4. Siirrä kahvaa ylös ja alas, kunnes tukkeutunut kahvijauhe putoaa alas .Jos nämä ratkaisut eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:EP5544/80, EP5541/50, EP5549/70. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›