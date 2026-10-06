Philipsin asiakastuki Philips-espressokeittimen suodatinyksikön alla on kahvijauhetta

Jos Philips-espressokeittimen suodatinyksikön alla tai sisällä on kahvijauhetta, katso ratkaisut ja ohjevideo alta.

Suodatinyksikön voitelu Jos suodatinyksikköä ja sen osia ei ole voideltu kunnolla, suodatinyksikön ympärille voi jäädä kahvijauhetta. Jos näin käy, voitele osat seuraavien ohjeiden mukaisesti: Katkaise espressokeittimen virta ja odota, kunnes keittimestä ei enää kuulu ääntä (noin 15–20 sekuntia). Avaa suodatinyksikön lukitus ja vedä suodatinyksikkö ulos laitteesta. Huuhtele se puhtaalla, haalealla vedellä ja anna kuivua. Sivele voiteluainetta ohuelti suodatinyksikön mäntään. Sivele voiteluainetta ohuelti suodatinyksikön pohjalla olevaan akseliin. Sivele voiteluainetta ohuelti kiskojen kummallekin puolelle. Huomautus: Philipsin suodatinyksikön voiteluainetta HD5061 on saatavilla verkkokaupassamme ja jälleenmyyjiltämme. Suodatinyksikön puhdistus Jos kahvijauhe on jauhettu erittäin hienoksi, sitä voi pudota suodatinyksikön sisään ja alle. Huuhtele Philips-espressokeittimen suodatinyksikkö ja puhdista sisäpuoli viikoittain. Alla on ohjevideo sekä kirjalliset ohjeet puhdistamiseen. Katkaise espressokeittimen virta ja odota, kunnes se on kokonaan pysähtynyt eikä pidä enää ääntä (tämä voi kestää noin 15–20 sekuntia). Avaa huoltoluukku ja irrota suodatinyksikkö painamalla PUSH-painike pohjaan oikealle ja vetämällä suodatinyksikköä itseäsi kohti. Huuhtele suodatinyksikkö huolellisesti haalealla vedellä ja anna sen kuivua, ennen kuin asennat sen takaisin. Ratkesiko ongelma? Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.