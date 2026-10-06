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Philipsin asiakastuki

Philips-espressokeittimen suodatinyksikön alla on kahvijauhetta

Jos Philips-espressokeittimen suodatinyksikön alla tai sisällä on kahvijauhetta, katso ratkaisut ja ohjevideo alta. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5549/70, EP5544/80, EP5547/90. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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