Philips Espresso -keitin käyttää kahvijauhetta mutta ei tee kahvia

2 vuoden takuu
Philips Espresso -keitin poistaa kahvijauheen, kun kahvin suodatus peruutetaan. Lisätietoja ja ratkaisuja on jäljempänä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5549/70, EP5541/50, EP5544/80. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Miten jääkahvin valmistaminen Philips-espressokeittimellä eroaa muusta jääkahvin valmistuksesta?
Voiko Philips Espresso -keittimessä käyttää erilaista suodatinta?
Philips-espressokeittimen puhdistus ja huolto
Kuinka käytän Philips-kahvirasvanpoistotabletteja?
Juoman koon säätäminen Philips-espressokeittimessä
Miten teen Philips-espressokeittimen kalkinpoiston?
Miten Philips-espressokeitin voidellaan?