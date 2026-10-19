Philips Espresso -keitin käyttää kahvijauhetta mutta ei tee kahvia

Kun valmistat kahvia kahvijauhetoiminnolla, keittimeen on kytkettävä virta ja sen on oltava käyttövalmis ennen kahvijauheen lisäämistä kahvijauhesäiliöön.



Annostele jauhetta vain yksi tasattu lusikallinen annoslusikalla, joka toimitettiin keittimen lisävarusteena. Jos kahvijauhetta annostellaan enemmän, suodatinyksikkö voi täyttyä liikaa ja kahvinvalmistus voi keskeytyä. Laite heittää kahvijauheen pois eikä annostele kahvia.