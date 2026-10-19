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Philipsin asiakastuki

Philips Espresso -keitin käyttää kahvijauhetta mutta ei tee kahvia

Philips Espresso -keitin poistaa kahvijauheen, kun kahvin suodatus peruutetaan. Lisätietoja ja ratkaisuja on jäljempänä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5549/70, EP5541/50, EP5544/80. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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