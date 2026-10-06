Philips-espressokeittimen säiliöstä ei tule vettä

Jos vesiputkiin jäänyt ilma estää veden virtaamisen, voit ratkaista ongelman noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Katkaise laitteesta virta

2. Tyhjennä vesisäiliö ja irrota AquaClean-suodatin (tai laitteen muu vedensuodatin)

3. Täytä vesisäiliö vedellä ja aseta se takaisin paikalleen

4. Kytke keittimeen virta. Kun laite on kuumentunut, valitse kuuma vesi ja annostele 2-3 kuppia kuumaa vettä



Jos käytät AquaClean-vedensuodatinta, varmista seuraavien ohjeiden avulla, että suodatin on valmisteltu ja asennettu oikein käyttöä varten:

1. Ravista AquaClean-vedensuodatinta 5 sekunnin ajan

2. Pitele suodatinta ylösalaisin vedellä täytetyssä astiassa, kunnes siitä ei enää tule ilmakuplia

3. Aseta suodatin takaisin vesisäiliöön ja täytä vesisäiliö vedellä

4. Käynnistä keitin uudelleen ja katkaise ja kytke virta uudelleen

5. Valitse kuuma vesi ja annostele 2–3 kuppia kuumaa vettä



Huomautus: Vaihda AquaClean-suodatin, jos olet käyttänyt sitä yli kolme kuukautta. Suodatin voi olla tukkeutunut, jos sitä on käytetty pidempään.