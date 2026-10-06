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Philipsin asiakastuki

Philips-espressokeittimen säiliöstä ei tule vettä

Vesiputkiin jäänyt ilma voi estää Philips-espressokeittimen veden virtaamisen, mikä voi olla syynä siihen, ettei vesisäiliöstä tule vettä. Lue lisää mahdollisista syistä ja ongelman ratkaisemisesta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5549/70, EP5547/90, EP5544/80. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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