Philips-espressokeittimen karkeusasetusta ei voi säätää
Säädä Philips-espressokeittimen karkeusasetusta noudattamalla seuraavia ohjeita ja katsomalla alla oleva video.
Kahvimyllyn asetuksia voi säätää vain kahvipapujen jauhamisen aikana. Käytä kahvipapusäiliön sisällä olevaa karkeuden säätönuppia. Joissakin keittimissä säätämiseen voidaan tarvita säätöavainta (eli kahvijauheen mittalusikan kahvaa).
Aseta kuppi suuttimen alle.
Keitä musta kahvi.
Jos laitemallisi säätönupin käyttö edellyttää säätöavainta: Kun mylly alkaa jauhaa, aseta kahvimyllyn säätöavain nupin päälle (katso kuva 1), paina nuppi pohjaan ja käännä sitä oikealle tai vasemmalle. Jos laitemallisi ei edellytä säätöavainta: Kun mylly alkaa jauhaa, paina nuppi pohjaan ja käännä sitä vasemmalle tai oikealle (katso kuva 2).
Säädä asetusta kääntämällä nuppia enintään yksi askel vasemmalle tai oikealle. Karkeusasetukset on ilmoitettu keittimessä joko numeroin tai pistein. Pienempi piste = hienompi jauhe. Pienempi numero = hienompi jauhe
Valmista 2–3 kuppia kahvia ja maistele aromin eroja. Sisäisen järjestelmän on tehtävä kahvimyllyn pyörimisaikaan tarvittavat muutokset, jotta kahvia jauhautuu oikea määrä ihanteellista espressoannosta varten.
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