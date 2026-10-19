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Philipsin asiakastuki

Philips-espressokeittimen karkeusasetusta ei voi säätää

Säädä Philips-espressokeittimen karkeusasetusta noudattamalla seuraavia ohjeita ja katsomalla alla oleva video.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP2336/40, EP3347/90, EP3343/50. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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