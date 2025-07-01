Philipsin asiakastuki
Philips-espressokeittimen suodatinyksikköä ei saa irti
Etkö voi irrottaa suodatinyksikköä Philips-espressokeittimestä? Katso mahdolliset syyt ja ratkaisut seuraavasta artikkelista ja videosta.
Aseta keittimen sisällä oleva suodatinyksikkö neutraaliin asentoon noudattamalla seuraavia ohjeita:
- Sulje huoltoluukku ja aseta kaikki paikoilleen (vesisäiliö/valumisastia/kahvijauhesäiliö).
- Sammuta laite painamalla virtapainiketta. Odota, kunnes äänet lakkaavat (tämä voi kestää 15–20 sekuntia).
- Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Älä tee mitään ennen kuin laite on käyttövalmis; älä esimerkiksi avaa huoltoluukkua taikka irrota valumisastiaa tai vesisäiliötä.
- Avaa huoltoluukku ja yritä irrottaa suodatinyksikkö uudelleen painamalla PUSH-painike pohjaan oikealle ja vetämällä suodatinyksikköä itseäsi kohti.
Suodatinyksikköä ei voi irrottaa, jos espressokeitin on kalkinpoistotilassa. Ratkaise ongelma lopettamalla ensin kalkinpoisto ja yrittämällä uudelleen.
Jos nämä ratkaisut eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5541/50, EP5549/70, EP5547/90. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›