En voi asettaa suodatinyksikköä Philips-espressokeittimeeni

Jotta voit asettaa suodatinyksikön, tarkista että se on asetettu oikein neutraaliin asentoon ja keitin on valmis käyttöön.

Suodatinyksikkö on neutraalissa asennossa, kun suodatinyksikön reunassa näkyvä keltainen nuoli on kohdistettu mustan nuolen ja N-merkin kanssa. Seuraavaksi sivulla oleva keltainen koukku on asetettava pystyasentoon (katso lisätietoja alla olevasta kuvasta tai katso video).



Aseta suodatinyksikkö laitteeseen seuraavasti:

1. Ota suodatinyksikkö pois ja sulje huoltoluukku. Aseta kaikki muut osat (valumisastia, kahvijauhesäiliö, vesisäiliö) takaisin keittimeen.

2. Sammuta laite painamalla virtapainiketta. Odota, kunnes äänet lakkaavat (tämä voi kestää 15–20 sekuntia).

3. Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Älä tee mitään toimia, ennen kuin laitteen äänet ovat hiljenneet. Jos avaat huoltoluukun tai irrotat valumisastian/vesisäiliön ennen kuin laite on käyttövalmis, laitteen vaihde saattaa olla väärässä asennossa suodatinyksikön asettamista varten.

4. Aseta suodatinyksikkö neutraaliin asentoon ennen asentamista. Aseta suodatinyksikkö neutraaliin asentoon painamalla alas vipua, kunnes se koskettaa suodatinyksikön pohjaa (katso kuva 1). Tarkista sitten, että keltainen koukku on pystyasennossa. Jos ei, työnnä se ylös (katso kuva 2).

5. Avaa huoltoluukku jaa liu'uta suodatinyksikkö takaisin keittimeen uria pitkin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

6. Sulje huoltoluukku. Sammuta keitin ja käynnistä se sitten uudestaan.



Huomautus: Ohjeet voivat vaihdella espressokeittimen mallin mukaan. Katso tarkat vaiheittaiset ohjeet käyttöoppaasta.

