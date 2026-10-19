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Philipsin asiakastuki

En voi asettaa suodatinyksikköä Philips-espressokeittimeeni

Jos suodatinyksikköä ei voi asettaa Philips-espressokeittimeen, suodatinyksikkö ei ehkä ole neutraalissa asennossa. Katso asettamisohjeet alta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: EP5541/50, EP5549/70, EP5547/90. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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