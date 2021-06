Ennen kuin yrität asettaa suodatinyksikköä, aseta se neutraaliin asentoon. Suodatinyksikkö on neutraalissa asennossa, kun suodatinyksikön reunassa näkyvä keltainen nuoli on kohdistettu mustan nuolen ja N-merkin kanssa. Reunalla olevan keltaisen koukun on oltava pystyasennossa (katso kuva).

Aseta suodatinyksikkö neutraaliin asentoon ja aseta paikalleen keittimeen seuraavasti:

Ota suodatinyksikkö pois ja sulje huoltoluukku. Aseta kaikki muut osat takaisin keittimeen (valumisastia, kahvijauhesäiliö, vesisäiliö). Sammuta keitin painamalla virtapainiketta. Odota, kunnes äänet lakkaavat (tämä voi kestää 15–20 sekuntia). Käynnistä keitin painamalla virtapainiketta. Älä tee mitään toimia, kuten avaa huoltoluukkua tai poista valumisastiaa tai vesisäiliötä, ennen kuin keitin on käyttövalmis. Aseta suodatinyksikkö neutraaliin asentoon ennen asentamista. Aseta suodatinyksikkö neutraaliin asentoon painamalla alas vipua, kunnes se koskettaa suodatinyksikön pohjaa (katso kuva 1). Tarkista sitten, että keltainen koukku on pystyasennossa. Jos ei, työnnä se ylös (katso kuva 2). Avaa huoltoluukku jaa liu'uta suodatinyksikkö takaisin keittimeen uria pitkin, kunnes se naksahtaa paikalleen. Sulje huoltoluukku. Sammuta keitin ja käynnistä se sitten uudestaan.

Huomautus: Ohjeet voivat vaihdella espressokeittimen mallin mukaan. Katso tarkat vaiheittaiset ohjeet käyttöoppaasta.