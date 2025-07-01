Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä

2 vuoden takuu
On normaalia, että Philips-parranajokoneesta vuotaa pieni määrä vettä puhdistuksen tai märkäajon jälkeen*.
Parranajokoneen akku ja elektroniset osat on eristetty vesitiiviin sisärungon sisään. Tämä tarkoittaa, että ne on suojattu parranajokoneen rungon sisään pääsevältä vedeltä.
* Huomautus: Nämä tiedot koskevat vain pestäviä tai suihkunkestäviä parranajokoneita. Jos parranajokone ei ole vesitiivis, varmista, että se pysyy kuivana. Lisätietoja parranajokoneen vesitiiviydestä on käyttöoppaassa (saatavana myös verkossa).
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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