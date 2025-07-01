Philipsin asiakastuki Philips-parranajokoneesta vuotaa vettä

On normaalia, että Philips-parranajokoneesta vuotaa pieni määrä vettä puhdistuksen tai märkäajon jälkeen*.

Parranajokoneen akku ja elektroniset osat on eristetty vesitiiviin sisärungon sisään. Tämä tarkoittaa, että ne on suojattu parranajokoneen rungon sisään pääsevältä vedeltä.

* Huomautus: Nämä tiedot koskevat vain pestäviä tai suihkunkestäviä parranajokoneita. Jos parranajokone ei ole vesitiivis, varmista, että se pysyy kuivana. Lisätietoja parranajokoneen vesitiiviydestä on käyttöoppaassa (saatavana myös verkossa).

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