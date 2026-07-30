Philipsin asiakastuki Sonicare-hammasharjasta kuuluu kova ääni

Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä , jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.

Jos hammasharjasta kuuluu kovaa ääntä, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.



Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. Voit myös ratkaista ongelman katsomalla seuraavan videon.

1. Sähköhammasharjaan totuttautuminen. Sonicare-sähköhammasharjat puhdistavat hampaasi voimakkaan värinän avulla. Niistä kuuluu kovempi ääni kuin tavallisesta hammasharjasta. Jos tämä on ensimmäinen sähköhammasharjasi, totuttelu voi kestää jonkin aikaa.



2. Aseta harjaspää hammasharjaan. Jos käynnistät hammasharjan ilman harjaspäätä, siitä kuuluu enemmän ääntä. Varmista aina, että harjaspää on kiinnitetty hammasharjaan.



3. Aseta harjaspää oikein paikalleen. Jos hammasharjasta kuuluu epätavallisen kovaa ääntä, se voi johtua huonosti kiinnitetystä harjaspäästä. Varmista, että harjaspää on tukevasti kiinni rungossa, eikä löysä. Rungon ja harjaspään väliin jää pieni rako, jota tarvitaan värinää varten.

4. Vaihda harjaspää. Se voi myös tarkoittaa, että harjaspää on kulunut. Suosittelemme vaihtamaan harjaspään kolmen kuukauden välein. Voit ostaa uuden harjaspään verkkokaupastamme. 5. Selvitä, mistä ääni kuuluu. Kokeile seuraavia keinoja:

Vaihe 1: Irrota harjaspää rungosta.

Vaihe 2: Kytke hammasharjaan virta.



Kuuluuko hammasharjasta edelleen kovaa tai epätavallista ääntä? Kyllä: Hammasharja on rikki. Suosittelemme, että pyydät sille korjauksen tai vaihdon verkossa.

Ei: jos äänet loppuvat, harjaspää on viallinen tai kulunut. Harjaspää on vaihdettava uuteen. Onko hammasharjassa edelleen vikaa? Jos mikään näistä ohjeista ei auta, hammasharjassa saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät hammasharjasi korjausta tai vaihtoa.