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Philipsin asiakastuki

Sonicare-hammasharjan värinä on liian voimakas

Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa.  Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.

Sonicare-hammasharjat puhdistavat hampaasi voimakkaan värinän avulla. Jos tämä on ensimmäinen sähköhammasharjasi, värinään totuttelu voi kestää jonkin aikaa. Kokeile joitakin seuraavista vinkeistä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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