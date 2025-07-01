Sonicare-hammasharjan värinä on liian voimakas

2 vuoden takuu
Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.
Sonicare-hammasharjat puhdistavat hampaasi voimakkaan värinän avulla. Jos tämä on ensimmäinen sähköhammasharjasi, värinään totuttelu voi kestää jonkin aikaa. Kokeile joitakin seuraavista vinkeistä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›