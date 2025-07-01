Philipsin asiakastuki Sonicare-hammasharjan värinä on liian voimakas

Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.



Sonicare-hammasharjat puhdistavat hampaasi voimakkaan värinän avulla. Jos tämä on ensimmäinen sähköhammasharjasi, värinään totuttelu voi kestää jonkin aikaa. Kokeile joitakin seuraavista vinkeistä.

1. Pienennä tehotasoa 3000–4000 Series, ProtectiveClean 4100–4300, 5500 Series: Valitse pieni tai suuri harjausteho painamalla virtapainiketta kerran. Voit muuttaa harjaustehoa painamalla painiketta toisen kerran kahden sekunnin kuluessa. Huomaa, että kun käytät hammasharjaa ensimmäistä kertaa, tehotaso on oletusarvoisesti pieni. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, 6100–6700 Series: Kun Smart-harjaspää kiinnitetään hammasharjan varteen, suositusteho valitaan automaattisesti. Voit halutessasi vaihtaa harjaustehoa painamalla tila-/tehonvalintapainiketta harjauksen aikana. Harjaustehoa ei voi muuttaa, jos hammasharjan varresta on katkaistu virta tai harjaus on keskeytetty. Voit säätää tehotasoa hammasharjasi mallin mukaan. Tarkista, onko EasyStart käytössä Jos hammasharjassa on EasyStart-toiminto, huomaa, että se on oletusarvoisesti käytössä. EasyStart lisää värinän voimakkuutta hitaasti 14 ensimmäisen harjauskerran aikana. Jakson alussa värinä voi tuntua vähäiseltä, lopussa voimakkaammalta.

Voit ottaa EasyStart-toiminnon pois käytöstä seuraavasti: Aseta hammasharja laturiin. Pidä laturissa olevan hammasharjan virtapainiketta painettuna, kunnes kuulet yhden äänimerkin 3 sekunnin kuluttua. Vapauta virtapainike. Onko hammasharjassa edelleen vikaa?

Jos mikään näistä ohjeista ei auta, hammasharjassa saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät hammasharjasi korjausta tai vaihtoa .



Onko hammasharjassa edelleen vikaa?Jos mikään näistä ohjeista ei auta, hammasharjassa saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät hammasharjasi korjausta tai vaihtoa napsauttamalla tätä