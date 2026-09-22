Philips AquaTrio -imurista kuuluu voimakas tai epätavallinen ääni
Jos Philips AquaTrio -imurista kuuluu kova tai epätavallinen ääni, sille voi olla useita syitä. Alla on kunkin mallin mukaiset ohjeet ongelman ratkaisuun.
1. Kun aloitat puhdistamisen vetämällä laitetta taaksepäin (katso kuva A), voit kuulla voimakkaan naksahduksen. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä siitä tarvitse huolehtia.
2. Mikrokuituharjojen ympärille voi kietoutua hiuksia tai muita esteitä. Tarkista, ettei mikrokuituharjoissa ole esteitä, ja poista ne (katso kuva B).
Katkaise laitteesta virta ja irrota mikrokuituharjat kääntämällä niitä vastapäivään. Jos harjoja on vaikea irrottaa, voit avata ne puhdistusharjan kahvalla.
Poista takertuneet karvat tai muut esteet käsin tai liikuttamalla yhtä saksien terää pyörivän harjan uran läpi, jolloin voit leikata hiukset ja karvat pois pyörivän harjan ympäriltä.
Huomautus: Varmista, että AUTO-Clean- ja säilytysasema on tasaisella alustalla ja että AquaSpin-suutin on lokeron keskellä.
Katso alla olevasta videosta vaiheittaiset ohjeet mikrokuituharjojen irrottamiseen laitteesta.
Jos olet tarkistanut kaikki edellä mainitut kohdat ja imurista kuuluu edelleen ääntä, siinä saattaa olla tekninen toimintahäiriö. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin.
Jos Philips AquaTrio 9000 series -imurista kuuluu kovaa tai epätavallista ääntä, syy voi olla jokin seuraavista:
Vain imurointi -asetus Harjaan on ehkä tarttunut karvoja tai muita esteitä Tarkista, onko pyörivään harjaan tarttunut esteitä, ja poista ne (katso kuva a). 1. Vedä LED-suuttimen (1) sivulla oleva lukitusvipu alas ja liu'uta pyörivä harja ulos LED-suuttimesta (2). 2. Irrota takertuneet hiukset tai muut karvat pyörivästä harjasta liu'uttamalla pyörivää harjaa alaspäin yhdellä kädellä tai liikuttamalla yhtä saksien terää pyörivän harjan uran läpi, jolloin voit leikata hiukset ja karvat pois pyörivän harjan ympäriltä. 3. Liu'uta pyörivä harja takaisin LED-suuttimeen (1) ja lukitse pyörivä harja työntämällä lukitusvipu ylös (kuulet naksahduksen).
Esteet tukkivat syklonin Tarkista, onko syklonissa esteitä, ja poista ne (katso kuva b). 1. Käännä syklonia myötäpäivään (1) ja irrota se pölysäiliöstä (2). 2. Poista syklonin sisälle ja alle juuttuneet karvat ja lika. 3. Vaihda sykloni (1) ja kiinnitä se takaisin pölysäiliöön kääntämällä sitä vastapäivään (2). Varoitus: Muista kiristää sykloni kokonaan, kun asetat sen takaisin. Kierrä syklonia, kunnes se ei enää liiku ja on kunnolla kiinni.
Jos olet tarkistanut kaikki edellä mainitut seikat ja imuri tuottaa silti ääntä, imurissa voi olla tekninen vika. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin.
Imuri ja moppi Mikrokuituharjojen ympärille on saattanut takertua karvoja tai muita esteitä. Tarkista, onko mikrokuituharjoissa esteitä, ja poista ne (katso kuva c). 1. Katkaise laitteesta virta ja irrota mikrokuituharjat kääntämällä niitä vastapäivään. Jos harjoja on vaikea irrottaa, voit avata ne puhdistusharjan kahvalla. 2. Poista takertuneet karvat tai muut esteet käsin tai liikuttamalla yhtä saksien terää pyörivän harjan uran läpi, jolloin voit leikata hiukset ja karvat pois pyörivän harjan ympäriltä.
Huomautus: varmista, että AUTOCLEAN- ja säilytysasema on tasaisella alustalla, ja että AquaSpin-suutin on lokeron keskellä.
Jos olet tarkistanut kaikki edellä mainitut seikat ja imuri tuottaa silti ääntä, imurissa voi olla tekninen vika. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin.
Jos Philips AquaTrio (Pro) -imurista kuuluu kova tai epätavallinen ääni, sille voi olla useita syitä. Katso täältä, miten voit ratkaista ongelman.
AquaTrio (Pro) -imurin tehokas moottori on käynnissä Philips AquaTrio (Pro) -imuri on varustettu erittäin tehokkaalla moottorilla, joten se on muita imureita kovaäänisempi.
Suuttimeen on juuttunut esine Imuri on saattanut poimia esineen (esim. pienen kiven), joka on juuttunut suuttimeen ja aiheuttaa kolinaa. Avaa suuttimen kansi ja poista juuttuneet esineet.
Harjat ovat kuluneita Kun AquaTrio (Pro) -harjat ovat kuluneita, imurista voi kuulua tavallista kovempi ääni. Vaihda tällöin harjat. Huomautus: AquaTrio (Pro) -harjat on vaihdettava kuuden kuukauden välein.
Laitteessa on tekninen vika Jos olet tehnyt kaikki edellä mainitut toimet ja imurista kuuluu edelleen ääntä, kyseessä voi olla tekninen vika. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin.
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