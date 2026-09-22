Philips AquaTrio -imurista kuuluu voimakas tai epätavallinen ääni

Jos Philips AquaTrio 9000 series -imurista kuuluu kovaa tai epätavallista ääntä, syy voi olla jokin seuraavista:



Vain imurointi -asetus

Harjaan on ehkä tarttunut karvoja tai muita esteitä

Tarkista, onko pyörivään harjaan tarttunut esteitä, ja poista ne (katso kuva a).

1. Vedä LED-suuttimen (1) sivulla oleva lukitusvipu alas ja liu'uta pyörivä harja ulos LED-suuttimesta (2).

2. Irrota takertuneet hiukset tai muut karvat pyörivästä harjasta liu'uttamalla pyörivää harjaa alaspäin yhdellä kädellä tai liikuttamalla yhtä saksien terää pyörivän harjan uran läpi, jolloin voit leikata hiukset ja karvat pois pyörivän harjan ympäriltä.

3. Liu'uta pyörivä harja takaisin LED-suuttimeen (1) ja lukitse pyörivä harja työntämällä lukitusvipu ylös (kuulet naksahduksen).



Esteet tukkivat syklonin

Tarkista, onko syklonissa esteitä, ja poista ne (katso kuva b).

1. Käännä syklonia myötäpäivään (1) ja irrota se pölysäiliöstä (2).

2. Poista syklonin sisälle ja alle juuttuneet karvat ja lika.

3. Vaihda sykloni (1) ja kiinnitä se takaisin pölysäiliöön kääntämällä sitä vastapäivään (2). Varoitus: Muista kiristää sykloni kokonaan, kun asetat sen takaisin. Kierrä syklonia, kunnes se ei enää liiku ja on kunnolla kiinni.





Jos olet tarkistanut kaikki edellä mainitut seikat ja imuri tuottaa silti ääntä, imurissa voi olla tekninen vika. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin.