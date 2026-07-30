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Philipsin asiakastuki

Sonicare-hammasharja ei värise

Jos hammasharja ei värise tai käynnisty, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.

Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. 
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX6600/51 , HX6600/42 , HX6600/52 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

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