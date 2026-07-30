Sonicare-hammasharja ei värise

Jos hammasharja ei värise tai käynnisty, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.
Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.
Virtapainikkeen ympärille voi kertyä hammastahnan jäämiä. Jäämä aiheuttaa painikkeen jumiutumisen, eikä hammasharja käynnisty. On suositeltavaa puhdistaa virtapainike ja sitä ympäröivä alue kostealla liinalla.
Jos hammasharjan akkua ei ole ladattu täyteen, virta ei välttämättä riitä hammasharjan värinään. Suosittelemme lataamaan hammasharjaa vähintään 24 tunnin ajan. Voit myös jättää hammasharjan laturiin.
Jos et ole käyttänyt hammasharjaa yli kuukauteen, akku on saattanut sinä aikana tyhjentyä. Aseta runko laturiin. Akku latautuu, mutta akun merkkivalo saattaa syttyä vasta muutaman minuutin kuluttua. Suosittelemme, että lataat hammasharjaa vähintään 24 tunnin ajan.
Kokeile ladata hammasharjan akku täyteen eri pistorasiasta. Jos laturi on kytketty vialliseen virtalähteeseen, hammasharja ei ehkä lataudu. Joissakin maissa kylpyhuoneen pistorasiassa voi olla turvatoiminto, joka katkaisee virransyötön. Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa, ennen kuin lataat hammasharjan.
Jos hammasharja käynnistyy ja akun merkkivalot palavat, mutta laite ei värise, hammasharjassa on sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät sille korjauksen tai vaihdon verkossa.
Jos mikään näistä ohjeista ei auta, hammasharjassa saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:HX6600/51 , HX6600/42 , HX6600/52 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›