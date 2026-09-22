Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko
Jos Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho ei vastaa odotuksia, syitä voi olla useita. Etsi pölynimurin mallinimi varresta ja lue seuraavista osioista, miten voit ratkaista ongelman itse.
Suodatin ja/tai sykloni ovat likaisia Jos suodatin ja/tai sykloni (pölysäiliön värillinen osa) ovat likaisia, imuteho heikkenee. Ratkaise ongelma puhdistamalla molemmat osat ohjeiden mukaisesti:
Pölysäiliö/sykloni
Sammuta laite (kuva A1).
Irrota säiliö painamalla painiketta, kun pitelet laitetta 45 asteen kulmassa (kuva 2).
Nosta värillistä osaa, jotta pääset käsiksi säiliöön (kuva A3). Poista sykloniin juuttuneet hiukset ja lika.
Puhdista molemmat osat taputtelemalla niitä roskakorin päällä (kuva B10).
Huuhtele vaahtomuovisuodatin (kuva B11) ja puristele sitä, kunnes ulos tulee puhdasta vettä (kuva B12). Älä huuhtele suodatinkoteloa.Huomautus: saat parhaan puhdistustuloksen juoksuttamalla vettä suodattimen läpi siten, että suodattimen kieleke on alaspäin, jotta syvälle takertunut pöly irtoaa.
Anna suodattimen kuivua 24 tuntia (kuva B13).
Kokoa osat (kuvat B14–16).
Pölysäiliö ei ole kunnolla kiinni laitteessa Jos pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla, imutehossa voi olla ongelmia. Varmista, että pölysäiliö on kiinnitetty kunnolla, kohdistamalla säiliön yläosa ennen säiliön paikalleen asettamista. Voit katsoa ohjeet alla olevan videon kohdasta 1:10-1:15.
Huomautus:
varmista, että kohdistat säiliön yläosan, ennen kuin asetat säiliön paikalleen.
Jos käytät laitetta säännöllisesti, varmista, että suodatin pestään vähintään kerran kuukaudessa.
Tarkempia ohjeita on alla olevassa videossa.
Ilmakanavaan on juuttunut esine Ilmakanavaan on saattanut juuttua ylimääräinen esine. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan tai alla olevan videon ohjeiden mukaisesti. Tarkista putki irrottamalla putki laitteen rungosta. Tarkista myös, onko rikkaimuriin juuttunut esineitä. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen. Laitteessa ei ole suodatinta Jos laitteessa ei ole suodatinta, imutehossa voi olla ongelmia. Varmista, että suodatin on asetettu laitteeseen ja koottu oikein. Kun liität pölysäiliön laitteeseen, on tärkeää kohdistaa säiliön yläosa ennen säiliön asettamista paikalleen. Imuri- ja moppisuuttimen ilmakanavat ovat tukossa Jos imuri- ja moppisuuttimen ilmakanavat ovat tukossa, imuteho voi heikentyä. Ratkaise ongelma puhdistamalla suutin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Sulje kannet ja käännä suutin ylösalaisin (kuvat D3 ja D4).
Puhdista suuttimen molemmilla puolilla olevat ilmavirran sulkimet (kuva D5).
Jos olet tarkistanut edellä mainitut kohdat, mutta laitteen imuteho on edelleen tavallista heikompi, vie laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
Pölysäiliö on täynnä Jos Philips-pölynimurin pölysäiliö on täynnä, imuteho on tavallista heikompi. Tyhjennä pölysäiliö, jotta imuteho nousee taas riittävälle tasolle (kuvat A1–A3).
Suodatin on likainen Jos suodatin on likainen, imuteho heikkenee. Ratkaise ongelma puhdistamalla suodatin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Irrota pölysäiliö laitteesta (kuva B2).
Irrota suodatinkotelo pölysäiliöstä ja pestävä vaahtomuovisuodatin suodatinkotelosta (kuvat B3–B4).
Poista irtonainen lika taputtelemalla vaahtomuovisuodatinta roskakorin päällä ja huuhtele suodatin juoksevalla vedellä (kuva B5). Suodatinkoteloa ei voi pestä.
Puristele, kunnes ulos tulee puhdasta vettä (kuvat B6–B7).
Huomautus: suosittelemme puhdistamaan pölynimurin suodattimen kerran kuukaudessa ja vaihtamaan suodattimen 6 kuukauden välein, jotta suorituskyky pysyy optimaalisena.
Pölysäiliö ja/tai sykloni ovat likaisia Jos pölysäiliö ja/tai sykloni (pölysäiliön värillinen osa) ovat likaisia, imuteho heikkenee. Ratkaise ongelma puhdistamalla molemmat osat seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Katkaise laitteesta virta.
Irrota pölysäiliö laitteesta (kuva A1).
Irrota kansi ja tyhjennä pölysäiliö (kuvat A2–A3). Poista myös sykloniin juuttuneet hiukset ja lika.
Irrota suodatin ja puhdista pölysäiliön sisäpuoli vedellä tai kostealla liinalla (kuvat 5–6). Älä käytä astianpesukonetta.
Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin (kuvat 6–9).
Pyörivä harja on jumissa Johdottoman Philips-pölynimurin harjan alle voi juuttua likaa tai hiuksia. Tällöin pyörivä harja voi jumiutua, jolloin imuteho heikkenee.Puhdista pölynimurin harja seuraavasti:
Irrota harja painamalla helppokäyttöistä painiketta ja irrota sivusuojus (kuvat 1–3).
Vedä mahdolliset harjassa ja suojuksen alla olevat hiukset irti käsin tai käytä saksia (kuva 4).
Aseta sivusuojus takaisin paikalleen painamalla sitä, kunnes kuulet napsahduksen, ja napsauta harja takaisin paikalleen (kuvat 5–7).Pölynimuri on nyt käyttövalmis.
Pölysäiliön kansi ei ole kunnolla kiinni pölysäiliössä tai pölysäiliö ei ole kunnolla kiinni laitteessa Molemmissa tapauksissa imuteho heikkenee. Varmista, että pölysäiliön kansi on kunnolla kiinni pölysäiliössä ja pölysäiliö laitteessa (katso alla oleva kuva). Laitteessa ei ole suodatinta Varmista, että suodatin on asetettu laitteeseen ja koottu oikein (katso alla oleva kuva). Jos olet tarkistanut edellä mainitut kohdat, mutta laitteen imuteho on edelleen tavallista heikompi, vie laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:FC6826/01R1 , FC6823/01R1 , XC7043/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›