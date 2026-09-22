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Philipsin asiakastuki

Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko

Jos Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho ei vastaa odotuksia, syitä voi olla useita. Etsi pölynimurin mallinimi varresta ja lue seuraavista osioista, miten voit ratkaista ongelman itse.

8000-sarjan mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6826/01R1 , FC6823/01R1 , XC7043/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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