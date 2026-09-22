Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko

Ilmakanavaan on juuttunut esine

Ilmakanavaan on saattanut juuttua ylimääräinen esine. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan tai alla olevan videon ohjeiden mukaisesti.

Tarkista putki irrottamalla putki laitteen rungosta. Tarkista myös, onko rikkaimuriin juuttunut esineitä. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen.



Laitteessa ei ole suodatinta

Jos laitteessa ei ole suodatinta, imutehossa voi olla ongelmia. Varmista, että suodatin on asetettu laitteeseen ja koottu oikein. Kun liität pölysäiliön laitteeseen, on tärkeää kohdistaa säiliön yläosa ennen säiliön asettamista paikalleen.



Imuri- ja moppisuuttimen ilmakanavat ovat tukossa

Jos imuri- ja moppisuuttimen ilmakanavat ovat tukossa, imuteho voi heikentyä. Ratkaise ongelma puhdistamalla suutin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Avaa ilmakanavien kannet suuttimen saranan molemmilta puolilta (kuva D1).

Puhdista kanavat (kuva D2).

Sulje kannet ja käännä suutin ylösalaisin (kuvat D3 ja D4).

Puhdista suuttimen molemmilla puolilla olevat ilmavirran sulkimet (kuva D5).