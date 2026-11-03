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Philipsin asiakastuki

En tiedä, mitä rintapumpun valot tarkoittavat

Voit katsoa sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun valojen merkitykset seuraavista ohjeista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF395/01, SCF395/31, SCF397/31. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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