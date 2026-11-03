En tiedä, mitä rintapumpun valot tarkoittavat

Kun imuteho muuttuu, valittu imuteho näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, ja sen jälkeen valittu tila näkyy taas.



Jotta rintapumpun käyttö olisi miellyttävää ja tehokasta, stimulointitilassa on 8 imutasoa ja lypsämistilassa 16 tasoa (katso alla olevaa kuvaa). Voit valita itsellesi parhaan tason nuolinäppäimillä.



Pumppu siirtyy imutehosta toiseen miellyttävän hitaasti käynnistyessään ja vaihtaessaan tilaa.