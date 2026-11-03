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En tiedä, mitä rintapumpun valot tarkoittavat
Voit katsoa sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun valojen merkitykset seuraavista ohjeista.
Pumpun merkkivalot ilmaisevat kahta asiaa: pumpun tilaa ja imutehoa.
Sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun kaksi tilaa jäljittelevät vauvan juomistapaa.
· Stimulointi: Tila stimuloi maidon virtausta. Rintapumppu käynnistyy tässä tilassa.
· Lypsäminen: Tehokas lypsytila, kun maidon virtaus on alkanut. Rintapumppu siirtyy tähän tilaan automaattisesti 90 sekunnin kuluttua.
Tilan merkkivalojen kuviot ilmaisevat tilan:
Kun imuteho muuttuu, valittu imuteho näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, ja sen jälkeen valittu tila näkyy taas.
Jotta rintapumpun käyttö olisi miellyttävää ja tehokasta, stimulointitilassa on 8 imutasoa ja lypsämistilassa 16 tasoa (katso alla olevaa kuvaa). Voit valita itsellesi parhaan tason nuolinäppäimillä.Pumppu siirtyy imutehosta toiseen miellyttävän hitaasti käynnistyessään ja vaihtaessaan tilaa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF395/01, SCF395/31, SCF397/31. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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