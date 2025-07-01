Pumppaus on kivuliasta tai epämiellyttävää

Vaikka pieni aristus käytön alussa on normaalia, pumppaaminen ei saa olla kivuliasta. Pumppauksen aikana ilmenevä kipu tai epämukavuus johtuu usein väärän kokoisesta tyynystä/kauluksesta, rintasuojasta tai sisäkkeestä, pumpun virheellisestä asennosta tai imuasetuksista tai pumpun kuluneista osista.
Pumppauksen pitäisi tuntua rytmikkäiltä vedoilta. Sen ei pitäisi tuntua pistävältä, polttavalta, nipistävältä tai kivuliaalta.
Kipu ja stressi voivat häiritä maidoneritysrefleksiä, mikä voi heikentää maidontuloa. Miellyttävältä tuntuva pumppaus tukee maidontuloa ja tekee pumppauskokemusta mukavamman.
Jos havaitset voimakasta kipua, verenvuotoa, ihon rikkoutumista tai merkkejä infektiosta, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
Liian voimakas imuteho voi aiheuttaa epämukavuutta, nännin arkuutta ja kipua pumppauksen aikana. Pumppaaminen sujuu mukavimmin ja tehokkaimmin, kun pumppaat suurimmalla miellyttävällä imuteholla. Löytääksesi suurimman miellyttävän imutehon säädä rintapumpun tehoa, kunnes löydät suurimman kivuttoman tason, ja laske tehoa sitten 1–2 tasoa.
Suurin miellyttävä teho voi vaihdella pumppauskerrasta ja vuorokaudenajasta toiseen (erityisesti päivän ja yön välillä). Muista aina säätää asetuksia, jos tunnet kipua tai epämukavuutta.
Jos pumppaus tuntuu kivuliaalta, laske imutehoa välittömästi.
Virheellinen asento voi aiheuttaa epämukavuutta ja kipua sekä vähentää maidontuloa.
Tarkista, että:
Nänni on tyynyn/kauluksen tai rintasuojan keskellä.
Tyyny/kaulus tai rintasuoja asettuu mukavasti rinnan päälle
Pumppu on koottu oikein
Kaikki pumpun osat on kiinnitetty kunnolla
Jos käytät kädet vapaiksi jättävää tai täysin puettavaa pumppua, varmista ennen pumppauksen aloittamista, että keräyskupit ovat oikein rintaliiveissä.
Huono istuvuus on yksi tavallisimmista syistä kivulle pumppauksen aikana.
Tarkista, että:
Nänni pääsee liikkumaan vapaasti pumppauksen aikana
Pumpun osat istuvat mukavasti
Mikään ei hierrä, nipistä, aiheuta jatkuvaa punoitusta tai saa nänniä näyttämään epätavallisen kalpealta pumppaamisen jälkeen
Kaikki tyynyt/kaulukset, rintasuojat tai sisäkkeet ovat oikean kokoisia
Vain sähkökäyttöisiin puettaviin Philips Avent Natural Care- ja Philips Avent -rintapumppuihin
Nännin koko voi muuttua ajan myötä. Jos pumppaaminen on epämukavaa, vaikka istuvuus on ollut aiemmin hyvä, rintasuojan tai sisäkkeen koko kannattaa tarkistaa uudelleen.
Jos rintasuojan tai sisäkkeen istuvuus on huono, kokeile eri kokoa.