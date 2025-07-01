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Philipsin asiakastuki

Pumppaus on kivuliasta tai epämiellyttävää

Vaikka pieni aristus käytön alussa on normaalia, pumppaaminen ei saa olla kivuliasta. Pumppauksen aikana ilmenevä kipu tai epämukavuus johtuu usein väärän kokoisesta tyynystä/kauluksesta, rintasuojasta tai sisäkkeestä, pumpun virheellisestä asennosta tai imuasetuksista tai pumpun kuluneista osista.

Pumppauksen pitäisi tuntua rytmikkäiltä vedoilta. Sen ei pitäisi tuntua pistävältä, polttavalta, nipistävältä tai kivuliaalta.

Kipu ja stressi voivat häiritä maidoneritysrefleksiä, mikä voi heikentää maidontuloa. Miellyttävältä tuntuva pumppaus tukee maidontuloa ja tekee pumppauskokemusta mukavamman.

Jos havaitset voimakasta kipua, verenvuotoa, ihon rikkoutumista tai merkkejä infektiosta, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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