Philipsin asiakastuki Pumppaus on kivuliasta tai epämiellyttävää

Vaikka pieni aristus käytön alussa on normaalia, pumppaaminen ei saa olla kivuliasta. Pumppauksen aikana ilmenevä kipu tai epämukavuus johtuu usein väärän kokoisesta tyynystä/kauluksesta, rintasuojasta tai sisäkkeestä, pumpun virheellisestä asennosta tai imuasetuksista tai pumpun kuluneista osista.

Pumppauksen pitäisi tuntua rytmikkäiltä vedoilta. Sen ei pitäisi tuntua pistävältä, polttavalta, nipistävältä tai kivuliaalta.

Kipu ja stressi voivat häiritä maidoneritysrefleksiä, mikä voi heikentää maidontuloa. Miellyttävältä tuntuva pumppaus tukee maidontuloa ja tekee pumppauskokemusta mukavamman.

Jos havaitset voimakasta kipua, verenvuotoa, ihon rikkoutumista tai merkkejä infektiosta, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Vaihe 1: Tarkista imuteho Liian voimakas imuteho voi aiheuttaa epämukavuutta, nännin arkuutta ja kipua pumppauksen aikana. Pumppaaminen sujuu mukavimmin ja tehokkaimmin, kun pumppaat suurimmalla miellyttävällä imuteholla. Löytääksesi suurimman miellyttävän imutehon säädä rintapumpun tehoa, kunnes löydät suurimman kivuttoman tason, ja laske tehoa sitten 1–2 tasoa. Suurin miellyttävä teho voi vaihdella pumppauskerrasta ja vuorokaudenajasta toiseen (erityisesti päivän ja yön välillä). Muista aina säätää asetuksia, jos tunnet kipua tai epämukavuutta. Jos pumppaus tuntuu kivuliaalta, laske imutehoa välittömästi. Vaihe 2: Tarkista, että pumppu on puettu oikein Virheellinen asento voi aiheuttaa epämukavuutta ja kipua sekä vähentää maidontuloa. Tarkista, että: Nänni on tyynyn/kauluksen tai rintasuojan keskellä.

Tyyny/kaulus tai rintasuoja asettuu mukavasti rinnan päälle

Pumppu on koottu oikein

Kaikki pumpun osat on kiinnitetty kunnolla Jos käytät kädet vapaiksi jättävää tai täysin puettavaa pumppua, varmista ennen pumppauksen aloittamista, että keräyskupit ovat oikein rintaliiveissä. Vaihe 3: Tarkista pumpun istuvuus Huono istuvuus on yksi tavallisimmista syistä kivulle pumppauksen aikana. Tarkista, että: Nänni pääsee liikkumaan vapaasti pumppauksen aikana

Pumpun osat istuvat mukavasti

Mikään ei hierrä, nipistä, aiheuta jatkuvaa punoitusta tai saa nänniä näyttämään epätavallisen kalpealta pumppaamisen jälkeen

Kaikki tyynyt/kaulukset, rintasuojat tai sisäkkeet ovat oikean kokoisia Vain sähkökäyttöisiin puettaviin Philips Avent Natural Care- ja Philips Avent -rintapumppuihin Nännin koko voi muuttua ajan myötä. Jos pumppaaminen on epämukavaa, vaikka istuvuus on ollut aiemmin hyvä, rintasuojan tai sisäkkeen koko kannattaa tarkistaa uudelleen. Jos rintasuojan tai sisäkkeen istuvuus on huono, kokeile eri kokoa. Sähkökäyttöinen puettava Philips Avent Natural Care -rintapumppu: lue Usein kysytyt kysymykset -artikkeli Miten valitsen oikean kokoisen rintasuojan tai sisäkkeen puettavaan rintapumppuun? Sähkökäyttöinen puettava Philips Avent -rintapumppu: lue Usein kysytyt kysymykset -artikkeli Miten valitsen oikean kokoisen rintasuojan tai sisäkkeen? Vaihe 4: Tarkista pumpun osat Kuluneet tai vaurioituneet pumpun osat voivat vaikuttaa mukavuuteen ja pumppaustehoon.

Tarkista silikonikalvo ja muut pumpun osat seuraavien varalta: Repeämät

Halkeamat

Reiät

Kulumat tai vauriot

Jos jokin osista on vaurioitunut, lopeta sen käyttö ja vaihda osa ennen kuin käytät pumppua uudelleen. Vaihe 5: Valmistaudu miellyttävään pumppauskertaan Rentous ja mukava olo voivat edistää maidontuloa ja tehdä pumppaamisesta miellyttävämpää. Ennen pumppaamista: Istu mukavassa asennossa

Katso tai ajattele vauvaasi tai pidä vauvasi kuvaa lähellä maidontulon edistämiseksi

Jos mahdollista, pumppaa rauhallisessa ympäristössä

Levitä lämmin pyyhe rinnallesi

Hiero rintaa hellästi ennen pumppaamista

Käytä pumpun stimulointitilaa ennen kuin siirryt pumppaustilaan Vaihe 6: Hoida arkoja nännejä Jos nännit tuntuvat aroilta pumppaamisen jälkeen: Anna niiden kuivua pumppauskertojen välillä

Voit kokeilla nännivoidetta, jos terveydenhuollon ammattilainen suosittelee sitä

Vähennä kitkaa tarvittaessa liivinsuojilla tai rinnansuojuksilla Kuuntele aina kehoasi. Jos kipu jatkuu, pahenee tai sitä ilmenee jokaisella pumppauskerralla, lopeta pumpun käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Tunnetko yhä epämukavuutta? Jos kipu tai epämukavuus jatkuu, vaikka olet noudattanut edellä mainittuja ohjeita: lue pumpun käyttöopas uudelleen

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ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai imetysneuvojaan.