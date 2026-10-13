TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Philips-parranajokoneesta lähtee kova ääni

Jos Philips-parranajokoneesta kuuluu kovaa ääntä käynnistettäessä, syynä on todennäköisesti se, että se on koottu väärin. Jos parranajokone kootaan (uudelleen) väärin (esimerkiksi puhdistuksen jälkeen), se pitää kolisevaa ääntä käytön aikana.

Varmista seuraavien ohjeiden avulla, että parranajokone on koottu (uudelleen) oikein.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XP9407/37, X9000/30, X9000/10. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Muita hyödyllisiä linkkejä

Tarvitsetko apua tuotteen kanssa?

Varaa huoltoWarranty

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu