Philips-parranajokoneesta lähtee kova ääni

Jokaisessa ajopäässä on terä ja teräsäleikkö, ja kiinnitysrengas pitää ne paikoillaan ajopääyksikössä (tunnetaan myös ajopään pidikkeenä). Kukin terä ja teräsäleikkö on ainutlaatuinen pari, joten yritä palauttaa terät omaan teräsäleikköönsä puhdistuksen jälkeen. Aseta terä teräsäleikköön teräosa alaspäin.



Kun lukitset ajopäät takaisin ajopääyksiköön kiinnityskehikon avulla, varmista, että se lukittuu kunnolla paikalleen. Kun kiinnityskehikko on kiinnitetty oikein, sen ei pitäisi irrota, jos yrität irrottaa sen ajopääyksiköstä.



Jos parranajokonemallissa on ajopäät, jotka kiinnittyvät kiinnityskehikkoon ennen kuin ne lukittuvat ajopääyksikköön, varmista, että ajopäiden lovet ovat kiinnityskehikon ulokkeissa (katso alla oleva kuva).



Lisätietoja ajopäiden irrottamisesta ja kiinnittämisestä on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.