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Philipsin asiakastuki

En saa hyviä tuloksia Philips-parranajokoneella

Jos Philips-parranajokone ei toimi yhtä hyvin kuin odotit, seuraavat vianmääritysohjeet voivat auttaa löytämään ratkaisun.

Suosittelemme tekemään vaiheet alla olevassa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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