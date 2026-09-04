Philipsin asiakastuki En saa hyviä tuloksia Philips-parranajokoneella

Jos Philips-parranajokone ei toimi yhtä hyvin kuin odotit, seuraavat vianmääritysohjeet voivat auttaa löytämään ratkaisun.



Suosittelemme tekemään vaiheet alla olevassa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

1. Philips-parranajokone on puhdistettava Parranajokoneen suorituskyky on voinut heikentyä, koska se kaipaa puhdistusta. Laitteen sisälle voi juuttua karvoja tai likahiukkasia, joiden vuoksi ajopäät eivät toimi oikein.



Korjaa ongelma puhdistamalla parranajokone huolellisesti. Irrota ajopäät ja puhdista parranajokone myös sisäpuolelta. Katso yksityiskohtaiset puhdistusohjeet käyttöoppaasta tai katso alla oleva video.



Joissakin parranajokoneissa puhdistuksen muistutuksen kuvake vilkkuu merkiksi siitä, että parranajokone on puhdistettava.



Vinkki: Kun olet käynnistänyt videon, napauta/napsauta videon alareunassa olevaa rataskuvaketta, jotta voit ottaa tarvittaessa käyttöön tekstitykset omalla kielelläsi. 2. Philips-parranajokone on koottava uudelleen oikein Toinen mahdollinen syy siihen, miksi parranajokone ei toimi oikein, on vääränlainen kokoaminen. Katso tarkat ohjeet parranajokoneen kokoamiseen käyttöoppaasta tai katso alla oleva video. 3. Käytä oikeaa ajotekniikkaa Saat parhaan tuloksen Philips-parranajokoneella tekemällä pyöriviä liikkeitä ja painamalla kevyesti (katso alla oleva kuva).



Uusimpien S7000- ja S9000-mallien liiketunnistusohjaus auttaa tekemään täydellisen pyöriviä liikkeitä.

4. Anna ihollesi aikaa tottua Jos olet uusi Philips-parranajokoneen käyttäjä, ota huomioon, että ihon on totuttava sähkökäyttöiseen parranajokoneeseen. Tämä tarkoittaa, että iho saattaa tuntua hieman ärtyneeltä alussa. Tottuminen uuteen Philips-parranajokoneeseen kestää noin 2–3 viikkoa.



Voit myös käyttää hellävaraista kosteusvoidetta tai partaemulsiota, joka vähentää ihoärsytystä parranajon jälkeen.

5. Lyhennä pitkät parta- ja viiksikarvat etukäteen Pitkien karvojen ajaminen voi tuntua epämukavalta ja aiheuttaa ihoärsytystä.



Jos et ole ajanut partaa muutamaan päivään ja sinulla on paksu parta, se kannattaa trimmata ennen parranajon aloittamista. Tämä tekniikka auttaa myös lyhentämään ajoaikaa.



Joidenkin Philips-parranajokoneiden mukana toimitetaan trimmausosa, jolla voit trimmata parran. Voit käyttää myös tavallista partatrimmeriä.

Onko parranajokoneessa edelleen vikaa? Jos mikään näistä ohjeista ei auta, parranajokoneessa saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät parranajokoneen korjausta tai vaihtoa.