En pysty määrittämään laitteita ja Philips Avent Baby Monitor+ -sovellusta

Huomaa, että unitiedot poistetaan tehdasasetusten palauttamisen aikana Philips Avent Premium Connected -itkuhälyttimien malleissa SCD971 ja SCD973. Jos haluat tarkastella tietoja tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, ota näyttökuvat tiedoista sovelluksessa ennen tehdasasetusten palauttamista.



Palauta tehdasasetukset seuraavasti:

Paina vanhemman yksikön tilapainiketta ja vastauspainiketta samanaikaisesti noin 10 sekunnin ajan. Kun näyttöön tulee vahvistuspyyntö, valitse Jatka. Paina lapsen yksikön virtapainiketta yli 10 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja oranssina. Tehdasasetukset on palautettu, kun merkkivalo alkaa palaa vihreänä. Päivitä kaikki asetukset, kuten yhdistetyn Wi-Fi-reitittimen SSID (verkkonimi), salasana ja sovelluksen käyttäjät. Nyt voit pariliittää itkuhälyttimen sovellukseen uudelleen.