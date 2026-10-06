Philips AquaTrio -pölynimurin akku tyhjenee nopeasti
Jos Philips AquaTrio 7000- tai 9000-sarjan pölynimurin akku tyhjenee liian nopeasti, voit ratkaista ongelman itse seuraavien ohjeiden avulla.
Philips AquaTrio 7000 -pölynimurissa on kaksi tehoasetusta: Normaali märkätila (alhainen virrankulutus) ja tehokas tila (suurempi virrankulutus).
Tehokas märkätila (kuvake, jossa on kaksi pisaraa) on tarkoitettu erittäin vaikeiden tahrojen puhdistamiseen. Se käyttää enemmän vettä ja takaa erittäin voimakkaan imutehon. Tästä johtuen laite kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Säännölliseen päivittäiseen käyttöön suosittelemme normaalia märkätilaa (kuvake, jossa on yksi pisara). Käyttöaika on enintään 30 minuuttia.
Philipsin 9000-sarjan imurissa on kaksi eri tehoasetusta. Jos imuroitavaa pölyä ja likaa on tavallinen määrä, voit käyttää imuria pienemmällä tehoasetuksella (-). Käyttöaika on noin 45 minuuttia. Suurempi tehoasetus (+) on tarkoitettu erittäin likaisten kohtien puhdistamiseen. Huomaa, että akku kuluu suuremmalla asetuksella nopeammin (käyttöaika: 25 minuuttia).
Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin suurempi tehoasetus (kahden pisaran kuvake) takaa erittäin voimakkaan imutehon ja käyttää enemmän vettä. Se on tarkoitettu erittäin likaisten kohtien puhdistamiseen. Siksi akku kuluu erittäin nopeasti (käyttöaika
Jos ladattavan akun käyttöikä on lopussa, tarvitset uuden akun. Yhteydenotolle ei ole tarvetta. Litiumioniakku (XV1797) on saatavana verkkokaupastamme, ja se on helppo vaihtaa itse.
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