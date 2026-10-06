Philipsin asiakastuki Philips AquaTrio -pölynimurin akku tyhjenee nopeasti

Jos Philips AquaTrio 7000- tai 9000-sarjan pölynimurin akku tyhjenee liian nopeasti, voit ratkaista ongelman itse seuraavien ohjeiden avulla.

1. AquaTrio 7000 -sarja Philips AquaTrio 7000 -pölynimurissa on kaksi tehoasetusta: Normaali märkätila (alhainen virrankulutus) ja tehokas tila (suurempi virrankulutus).



Tehokas märkätila (kuvake, jossa on kaksi pisaraa) on tarkoitettu erittäin vaikeiden tahrojen puhdistamiseen. Se käyttää enemmän vettä ja takaa erittäin voimakkaan imutehon. Tästä johtuen laite kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Säännölliseen päivittäiseen käyttöön suosittelemme normaalia märkätilaa (kuvake, jossa on yksi pisara). Käyttöaika on enintään 30 minuuttia. 2.1 AquaTrio 9000 -sarja – pelkän imurin käyttöönotto Philipsin 9000-sarjan imurissa on kaksi eri tehoasetusta.

Jos imuroitavaa pölyä ja likaa on tavallinen määrä, voit käyttää imuria pienemmällä tehoasetuksella (-). Käyttöaika on noin 45 minuuttia. Suurempi tehoasetus (+) on tarkoitettu erittäin likaisten kohtien puhdistamiseen. Huomaa, että akku kuluu suuremmalla asetuksella nopeammin (käyttöaika: 25 minuuttia).



2.2 AquaTrio 9000 -sarja – imurin ja mopin käyttöönotto Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin suurempi tehoasetus (kahden pisaran kuvake) takaa erittäin voimakkaan imutehon ja käyttää enemmän vettä. Se on tarkoitettu erittäin likaisten kohtien puhdistamiseen. Siksi akku kuluu erittäin nopeasti (käyttöaika Akun käyttöikä on lopussa Jos ladattavan akun käyttöikä on lopussa, tarvitset uuden akun. Yhteydenotolle ei ole tarvetta. Litiumioniakku (XV1797) on saatavana verkkokaupastamme, ja se on helppo vaihtaa itse.



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