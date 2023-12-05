Johdottomassa Philips AquaTrio -imurissa näkyy virhekoodi

Katso myös alla olevasta kuvasta virheiden ja koodien kuvakkeiden tunnistamisohjeet.



Virhekoodit:

E1

E1-virhekoodi tarkoittaa, että laitteessa on järjestelmävirhe. Korjaa tilanne irrottamalla laite sovittimesta ja liittämällä se sovittimeen uudelleen. Yritä sitten käynnistää laite uudelleen. Jos ratkaisu ei toimi, vie laite Philipsin huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä meihin.



E2

E2-virhekoodi (voi näyttää ylösalaisin luvulta 53) tarkoittaa, että lämpötila on liian matala huoneessa, jossa laitetta käytetään, säilytetään tai ladataan. Varmista, että huoneen lämpötila on yli 5 °C. Jos laitetta käytetään ja säilytetään oikeassa lämpötilassa ja virhekoodi näkyy silti, ota meihin yhteyttä.



E3

E3-virhekoodi tarkoittaa, että lämpötila on liian korkea huoneessa, jossa laitetta käytetään, säilytetään tai ladataan. Varmista, että huoneen lämpötila on alle 35 °C. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille (kuuman uunin, mikroaaltouunin tai induktiolieden lähellä). Jos laitetta käytetään ja säilytetään oikeassa lämpötilassa ja virhekoodi näkyy silti, ota meihin yhteyttä.



Koodit:

i1

i1-koodi tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imurin likaisen veden säiliö on täynnä. Tyhjennä se.



i3

i3-koodi (voi näyttää ylösalaisin merkeiltä !E) tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imurin AquaSpin-suutin on jumissa. Se on turvakatkaisin. Tarkista, onko suuttimeen juuttunut esimerkiksi virtajohto tai lelu. Tarkista myös harjat, laakerit, moottorin osat ja suojukset hiusten tai muiden esteiden varalta ja poista ne. Jos laitteessa ei ole esteitä, ongelma voi ratketa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen.



i5

i5-koodi (voi näyttää ylösalaisin merkeiltä !2) tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imurin ilmanottoaukot ovat tukossa. Nk. ilmanottoaukot sijaitsevat suuttimessa. Tarkista ne tukosten varalta ja poista mahdolliset tukokset. Jos ongelma ei ratkea, tarkista koko ilmakanava tukosten varalta ja poista ne. Tämä viittaa suuttimeen, putkeen ja märkäsuodattimeen.



i6

i6-koodi (voi näyttää ylösalaisin merkeiltä !9) tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imuri on irrotettava pistorasiasta käyttöä varten. Muutoin se ei käynnisty. Liitä laite pistorasiaan vain AUTOCLEAN-toiminnon ja latauksen ajaksi.



i7

i7-koodi tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imuriin on liitetty väärä laturi. Laitteen voi ladata vain mukana toimitetulla latauslaitteella. Käytä vain 34 V:n sovitinta S036-1A340100HE. Vastaava sovittimen numero näkyy sovittimessa. Varasovitin on saatavilla osanumerolla XV1793.