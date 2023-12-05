Johdottomassa Philips AquaTrio -imurissa näkyy virhekoodi

2 vuoden takuu
Lue artikkelista, mitä AquaTrio 7000- tai 9000-sarjan imurin näytössä olevat virheet, kuvakkeet tai koodit tarkoittavat ja miten niihin liittyvä ongelma ratkaistaan.
Katso alla olevaa kuvaa.
Katso myös alla olevasta kuvasta virheiden ja koodien kuvakkeiden tunnistamisohjeet.
Virhekoodit:
E1
E1-virhekoodi tarkoittaa, että laitteessa on järjestelmävirhe. Korjaa tilanne irrottamalla laite sovittimesta ja liittämällä se sovittimeen uudelleen. Yritä sitten käynnistää laite uudelleen. Jos ratkaisu ei toimi, vie laite Philipsin huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä meihin.
E2
E2-virhekoodi (voi näyttää ylösalaisin luvulta 53) tarkoittaa, että lämpötila on liian matala huoneessa, jossa laitetta käytetään, säilytetään tai ladataan. Varmista, että huoneen lämpötila on yli 5 °C. Jos laitetta käytetään ja säilytetään oikeassa lämpötilassa ja virhekoodi näkyy silti, ota meihin yhteyttä.
E3
E3-virhekoodi tarkoittaa, että lämpötila on liian korkea huoneessa, jossa laitetta käytetään, säilytetään tai ladataan. Varmista, että huoneen lämpötila on alle 35 °C. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille (kuuman uunin, mikroaaltouunin tai induktiolieden lähellä). Jos laitetta käytetään ja säilytetään oikeassa lämpötilassa ja virhekoodi näkyy silti, ota meihin yhteyttä.
Koodit:
i1
i1-koodi tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imurin likaisen veden säiliö on täynnä. Tyhjennä se.
i3
i3-koodi (voi näyttää ylösalaisin merkeiltä !E) tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imurin AquaSpin-suutin on jumissa. Se on turvakatkaisin. Tarkista, onko suuttimeen juuttunut esimerkiksi virtajohto tai lelu. Tarkista myös harjat, laakerit, moottorin osat ja suojukset hiusten tai muiden esteiden varalta ja poista ne. Jos laitteessa ei ole esteitä, ongelma voi ratketa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen.
i5
i5-koodi (voi näyttää ylösalaisin merkeiltä !2) tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imurin ilmanottoaukot ovat tukossa. Nk. ilmanottoaukot sijaitsevat suuttimessa. Tarkista ne tukosten varalta ja poista mahdolliset tukokset. Jos ongelma ei ratkea, tarkista koko ilmakanava tukosten varalta ja poista ne. Tämä viittaa suuttimeen, putkeen ja märkäsuodattimeen.
i6
i6-koodi (voi näyttää ylösalaisin merkeiltä !9) tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imuri on irrotettava pistorasiasta käyttöä varten. Muutoin se ei käynnisty. Liitä laite pistorasiaan vain AUTOCLEAN-toiminnon ja latauksen ajaksi.
i7
i7-koodi tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imuriin on liitetty väärä laturi. Laitteen voi ladata vain mukana toimitetulla latauslaitteella. Käytä vain 34 V:n sovitinta S036-1A340100HE. Vastaava sovittimen numero näkyy sovittimessa. Varasovitin on saatavilla osanumerolla XV1793.
AUTOCLEAN
Näytön AUTOCLEAN-kuvake tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imuri suorittaa AUTOCLEAN-toimintoa.
Harjan vaihto
Philips 7000 -sarjan imurin näytössä oleva harjanvaihtokuvake muistuttaa AquaSpin-suuttimen mikrokuituharjojen vaihtamisesta. Mikrokuituharjojen vaihtokappaleita on saatavilla verkkosivustostamme osanumerolla XV1793.
E1
E1-virhekoodi tarkoittaa, että laitteessa on järjestelmävirhe. Yritä korjata tilanne jollakin seuraavista tavoista:
Katso myös alla olevasta kuvasta koodien kuvakkeiden tunnistamisohjeet.
i1
i1-koodi tarkoittaa, että Philips 9000 -sarjan imurin likaisen veden säiliö on täynnä. Tyhjennä se.
i2
i2-koodi tarkoittaa, että AquaSpin-suutinta ei ole liitetty (oikein). Liitä AquaSpin-suutin.
i3
i3-koodi tarkoittaa, että Philips 9000 -sarjan imurin AquaSpin-suutin on jumissa. Se on turvakatkaisin. Tarkista, onko suuttimeen juuttunut esimerkiksi virtajohto tai lelu. Tarkista myös harjat, laakerit, moottorin osat ja suojukset hiusten tai muiden esteiden varalta ja poista ne. Jos laitteessa ei ole esteitä, ongelma voi ratketa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen.
i4
i4-koodi tarkoittaa, että LED-suutin on juuttunut. Tämä on turvakatkaisin siltä varalta, että suuttimeen on juuttunut jotain (esimerkiksi virtajohto tai lelu). Tarkista pyörivä harja ja muu suutin hiusten tai muiden esteiden varalta ja poista ne. Jos laitteessa ei ole esteitä, ongelma voi ratketa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen. Katso videosta laitteen harjan puhdistusohjeet:
i5
i5-koodi tarkoittaa, että Philips 9000 -sarjan imurin ilmanottoaukot ovat tukossa. Nk. ilmanottoaukot sijaitsevat suuttimessa. Tarkista ne tukosten varalta ja poista mahdolliset tukokset. Jos ongelma ei ratkea, tarkista koko ilmakanava tukosten varalta ja poista ne. Pelkässä imurissa tämä viittaa suuttimeen, putkeen, suodattimeen, syklonin keskusputkeen, pitkään rakosuuttimeen ja miniturboharjasuuttimeen. Imuri- ja moppiyhdistelmässä tämä viittaa suuttimeen, putkeen ja märkäsuodattimeen
i6
i6-koodi (voi näyttää ylösalaisin merkeiltä !9) tarkoittaa, että Philips 9000 -sarjan imuri on irrotettava pistorasiasta käyttöä varten. Muutoin se ei käynnisty. Liitä laite pistorasiaan vain AUTOCLEAN-toiminnon ja latauksen ajaksi.
i7
i7-koodi tarkoittaa, että Philips 7000 -sarjan imuriin on liitetty väärä laturi. Laitteen voi ladata vain mukana toimitetulla latauslaitteella. Käytä vain 34 V:n sovitinta S036-1A340100HE. Vastaava sovittimen numero näkyy sovittimessa. Varasovitin on saatavilla osanumerolla XV1793.
i10-koodi tarkoittaa, että akkua ei ole asetettu paikalleen. Varmista, että akku on asetettu oikein. Katso lisätietoja alla olevasta videosta:
AUTOCLEAN
Näytön AUTOCLEAN-kuvake tarkoittaa, että Philips 9000 -sarjan imuri suorittaa AUTOCLEAN-toimintoa.
Harjan vaihto
Philips 9000 -sarjan imurin näytössä oleva harjaspään vaihtokuvake muistuttaa AquaSpin-suuttimen mikrokuituharjojen vaihtamisesta. Mikrokuituharjojen vaihtokappaleita on saatavilla verkkosivustostamme osanumerolla XV1793.
Suodattimen puhdistus
Philips 9000 -sarjan imurin näytössä oleva suodattimen puhdistuskuvake muistuttaa, että imurin suodatin on puhdistettava.
Katso vaiheittaiset ohjeet suodattimen puhdistamiseen alla olevasta videosta.
Suodattimen vaihto
Philips 9000 -sarjan imurin näytössä oleva suodattimen vaihtokuvake muistuttaa, että imurin suodatin on vaihdettava. Vaihtosuodattimia on saatavilla verkkosivustostamme osanumerolla XV1791.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Voinko käyttää Philips AquaTrio 9000 -imuria kaikilla lattiapinnoilla ja matoilla?
Voiko johdottoman Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin akun vaihtaa?
Milloin AquaTrio-imurin harjat ja suodattimet pitää vaihtaa?
Voiko Philips AquaTrio -imurin vesisäiliöt pestä astianpesukoneessa?
Millaista vettä voin käyttää Philips Aquatrio -pölynimurissani?
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme