Philipsin asiakastuki Yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen yhteys katkeaa

Jos Philips Avent -itkuhälyttimen vanhemman ja lapsen yksiköiden välinen yhteys katkeaa, aseta yksiköt lähelle toisiaan ja odota noin minuutti, kunnes yhteys on muodostettu. Mykistä vanhemman yksikkö, kun yksiköt ovat lähellä toisiaan.



Jos yksiköiden välille ei ole muodostunut yhteyttä minuutin kuluessa, noudata seuraavia vianmääritysohjeita:

Paina lapsen yksikön yövalon ja rauhoittavien äänten painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Yövalo alkaa vilkkua. Paina vanhemman yksikön tila- ja valikkopainikkeita samanaikaisesti 10 sekunnin ajan. Vanhemman yksikön näyttöön tulee QR-koodi. Pidä lapsen yksikköä noin 20 cm:n päässä näytöstä niin, että kamera osoittaa QR-koodia kohti. Kun kamera on skannannut koodin, lapsen yksiköstä kuuluu merkkiääni onnistuneen pariliitoksen merkiksi. Vanhemman yksikkö alkaa suoratoistaa videota 10–20 sekunnin kuluessa.