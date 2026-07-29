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Philipsin asiakastuki

Omistamani Philips Airfryer ei näy HomeID-sovelluksen laiteluettelossa

Katso alla olevasta artikkelista, miten löydät Philips Airfryerin laitemallin HomeID-sovelluksen luettelosta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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