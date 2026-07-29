Omistamani Philips Airfryer ei näy HomeID-sovelluksen laiteluettelossa

HomeID-sovelluksessa laitteiden mallinumeroita on lyhennetty x-kirjaimella. Jos omistamasi malli on esimerkiksi Philips Airfryer HD9650, valitse sovelluksessa HD965x.



Jos laitemallisi ei silti näy luettelossa, kyseistä Airfryeria ei ehkä ole julkaistu valitsemassasi maassa. Ota siinä tapauksessa yhteyttä myynnin jälkeiseen tukipalveluun, niin sinut ohjataan oikeaan paikkaan.