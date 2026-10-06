Philips HomeRun -robottipölynimuri ei muodosta yhteyttä Philips HomeRun -sovellukseen

Voit tehdä pariliitoksen robotille ja Philips HomeRun -sovellukselle napauttamalla Lisää robotti -painiketta ja noudattamalla ohjeita. Jos pariliitos epäonnistuu, ratkaise ongelma seuraavasti:

Huomautus: Jos Wi-Fi-yhteytesi tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n taajuutta, suosittelemme valitsemaan 2,4 GHz:n taajuuden, jotta signaali on parempi.

Tarkista, että robotti on käynnissä

Tarkista, että robotti on ladattu täyteen, asema on liitetty pistorasiaan ja että robotti on käynnissä.

Tarkista Wi-Fi-verkon salasana

Varmista, että olet antanut sovelluksessa Wi-Fi-kotiverkkosi oikean salasanan.

Valitse oikea robottimalli

Valitse oikea malli, kun lisäät robotin sovellukseen.

Automaattinen tyhjennysasema mukana XU7100, XU5100, XU3110 tai XU3100

Ilman automaattista tyhjennysasemaa XU7000, XU5000, XU3000 tai XU2000

Telakointiaseman kanssa: XU6500

Tarkista, onko robotti Wi-Fi-yhteyden määritystilassa.

Pariliitos onnistuu vain, jos robotti on Wi-Fi-yhteyden määritystilassa. Robotin virtapainike ja kotipainike vilkkuvat sen merkiksi, että Wi-Fi-yhteyden määritystila on käytössä. Voit siirtää robotin Wi-Fi-yhteyden määritystilaan painamalla virtapainiketta ja kotipainiketta samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Painikkeiden valot vilkkuvat oransseina sen merkiksi, että robotti on Wi-Fi-yhteyden määritystilassa (katso alla oleva kuva).

Varmista, että Wi-Fi-kotiverkko toimii oikein

Tarkista Internet-yhteys. Jos verkko toimii hitaasti, katkaise reitittimestä virta ja kytke se uudelleen.

Sijoita asema lähemmäs reititintä

Sijoita robotin latausasema paikkaan, jossa on hyvä Wi-Fi-yhteys. Aseta asema lähemmäs reititintä, missä Wi-Fi-signaali on vahvempi.

Uusin Philips HomeRun -sovellusversio

Selvitä, onko sinulla käytössä Philips HomeRun -sovelluksen ajantasainen versio tarkistamalla onko sovelluskaupassa saatavilla uudempaa versiota.



Katso alta mallikohtaiset videot ja vaiheittaiset ohjeet robotin yhdistämisestä sovellukseen.

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.