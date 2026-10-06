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Philipsin asiakastuki

Philips HomeRun -robottipölynimuri ei muodosta yhteyttä Philips HomeRun -sovellukseen

Jos Philips HomeRun -robotti-imuri ja -moppi ei muodosta yhteyttä Philips HomeRun -sovellukseen, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alta. 

HomeRun-mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU2000/20, XU5000/10, XU5100/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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