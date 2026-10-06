Philipsin asiakastuki Philips HomeRun -robottipölynimuri ei tyhjene automaattisesti

Jos Philips HomeRun -robotti-imuri ja -moppi (mallit XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ja X2100) ei tyhjene automaattisesti, kun se on siivonnut ja palannut asemaan, etsi mahdollisia syitä ja ratkaisuja alla.

Automaattinen tyhjennysasema (vain XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ja XU2100) Philips HomeRun -malleissa XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ja XU2100 on automaattinen tyhjennysasema. Siivouksen jälkeen pölysäiliö tyhjennetään automaattisen tyhjennysaseman roskapussiin.



Varmista, että robotti tyhjentää pölysäiliön automaattisesti roskapussiin seuraavasti: tarkista, että aseman virtajohto on kytketty pistorasiaan

tarkista, että roskapussi on asennettu oikein Vihje : alla voit katsoa videon, jossa käydään läpi oman robottimallisi automaattisen tyhjennysaseman käyttäminen.

: alla voit katsoa videon, jossa käydään läpi oman robottimallisi automaattisen tyhjennysaseman käyttäminen. tarkista, että pölypussi ei ole täynnä

varmista, että aseman kansi on suljettu

Ota Hiljainen-tila tai Älä häiritse -tila pois käytöstä HomeRun-sovelluksessa.

Tarkista, onko automaattisen tyhjennysaseman ilmanottoaukko tukossa.

Huomautus mallille XU7100 Automaattinen tyhjennys ei käynnisty, jos siirrät robotin takaisin asemaan käsin.

Automaattinen tyhjennys käynnistyy vain, jos robotti palaa automaattisesti asemaan. Huomautus mallille XU5100 Itsepuhdistus alkaa, kun palautat robotin käsin asemaan tai kun robotti palaa automaattisesti asemaan.

Voit käynnistää automaattisen itsepuhdistuksen käsin avaamalla Philips HomeRun -sovelluksen ja valitsemalla robotin Omat robotit (My Robots) -luettelosta. Napsauta sitten aloitussivulla olevaa Asema (Station) -painiketta ja valitse Aloita itsepuhdistus (Start self-cleaning). Aloita automaattinen tyhjennys, kun robotti on asetettu takaisin paikalleen käsin, avaamalla Philips HomeRun -sovellus ja valitsemalla robotti Omat robotit -luettelosta. Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa päävalikkopainiketta ja valitse Autom. tyhjennyksen asetukset. Kyseisessä kohdassa voit napsauttaa Tyhjennä pölysäiliö nyt -painiketta. Huomaa, että automaattinen tyhjennys voidaan tehdä vain 10 minuutin välein, jotta moottori ei ylikuumene.



Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä. 2000 Automaattisen tyhjennysaseman video-opas