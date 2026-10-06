Philips HomeRun -robottipölynimuri ei tyhjene automaattisesti

Philips HomeRun -malleissa XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ja XU2100 on automaattinen tyhjennysasema. Siivouksen jälkeen pölysäiliö tyhjennetään automaattisen tyhjennysaseman roskapussiin.
Varmista, että robotti tyhjentää pölysäiliön automaattisesti roskapussiin seuraavasti:
- tarkista, että aseman virtajohto on kytketty pistorasiaan
- tarkista, että roskapussi on asennettu oikein Vihje: alla voit katsoa videon, jossa käydään läpi oman robottimallisi automaattisen tyhjennysaseman käyttäminen.
- tarkista, että pölypussi ei ole täynnä
- varmista, että aseman kansi on suljettu
- Ota Hiljainen-tila tai Älä häiritse -tila pois käytöstä HomeRun-sovelluksessa.
- Tarkista, onko automaattisen tyhjennysaseman ilmanottoaukko tukossa.
Huomautus mallille XU7100
- Automaattinen tyhjennys ei käynnisty, jos siirrät robotin takaisin asemaan käsin.
- Automaattinen tyhjennys käynnistyy vain, jos robotti palaa automaattisesti asemaan.
Huomautus mallille XU5100
- Itsepuhdistus alkaa, kun palautat robotin käsin asemaan tai kun robotti palaa automaattisesti asemaan.
- Voit käynnistää automaattisen itsepuhdistuksen käsin avaamalla Philips HomeRun -sovelluksen ja valitsemalla robotin Omat robotit (My Robots) -luettelosta. Napsauta sitten aloitussivulla olevaa Asema (Station) -painiketta ja valitse Aloita itsepuhdistus (Start self-cleaning).
Aloita automaattinen tyhjennys, kun robotti on asetettu takaisin paikalleen käsin, avaamalla Philips HomeRun -sovellus ja valitsemalla robotti Omat robotit -luettelosta. Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa päävalikkopainiketta ja valitse Autom. tyhjennyksen asetukset. Kyseisessä kohdassa voit napsauttaa Tyhjennä pölysäiliö nyt -painiketta.
Huomaa, että automaattinen tyhjennys voidaan tehdä vain 10 minuutin välein, jotta moottori ei ylikuumene.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.