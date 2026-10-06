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Philipsin asiakastuki

Philips HomeRun -robottipölynimuri ei tyhjene automaattisesti

Jos Philips HomeRun -robotti-imuri ja -moppi (mallit XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 ja X2100) ei tyhjene automaattisesti, kun se on siivonnut ja palannut asemaan, etsi mahdollisia syitä ja ratkaisuja alla.

automaattisen tyhjennysaseman mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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