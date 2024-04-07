Philips HomeRun -robottipölynimuri ei siivoa kunnolla
Jos Philips HomeRun -robotti-imuri- ja moppi ei siivoa kunnolla, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alta.
Alla olevat tiedot koskevat 7000-sarjan malleja.
Tarkista, onko pölysäiliö täynnä, ja tyhjennä se tarvittaessa.
Puhdista pölysäiliön ilmansuodatin ja varmista, että ilmansuodatin on asetettu oikein takaisin pölysäiliöön.
Tarkista, onko harjoihin tarttunut esteitä, ja varmista, että pää- ja sivuharjat ovat puhtaat eikä niissä ole karvoja tai muuta likaa.
Tarkista, onko pestävä moppi vaihdettava. Jos moppi on liian kulunut tehokkaaseen puhdistukseen, se on vaihdettava. Voit ostaa uuden pestävän mopin sovelluksesta (päävalikko > etsi lisätarvikkeita > vaihtomoppipakkaus XV1470) tai Philipsin verkkosivuilta.
Tarkista, pitääkö vesisäiliö täyttää.
Katso robottimallisi huolto-ohjeet videosta.
Alla olevat tiedot koskevat 3000-sarjan malleja.
Tarkista, onko pölysäiliö täynnä, ja tyhjennä se tarvittaessa.
Puhdista pölysäiliön ilmansuodatin ja varmista, että ilmansuodatin on asetettu oikein takaisin pölysäiliöön.
Tarkista, onko harjoihin tarttunut esteitä, ja varmista, että pää- ja sivuharjat ovat puhtaat eikä niissä ole karvoja tai muuta likaa.
Tarkista, onko pestävä moppi vaihdettava. Jos moppi on liian kulunut tehokkaaseen puhdistukseen, se on vaihdettava. Voit ostaa uuden pestävän mopin sovelluksesta (päävalikko > etsi lisätarvikkeita > vaihtomoppipakkaus XV1430) tai Philipsin verkkosivuilta.
Tarkista, pitääkö vesisäiliö täyttää.
Katso robottimallisi huolto-ohjeet videosta.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.
Alla olevat tiedot koskevat 2000-sarjan malleja.
Tarkista, onko pölysäiliö täynnä, ja tyhjennä se tarvittaessa.
Puhdista pölysäiliön ilmansuodatin ja varmista, että ilmansuodatin on kuivunut ja asetettu oikein takaisin pölysäiliöön.
Tarkista, onko harjoihin tarttunut esteitä, ja varmista, että pää- ja sivuharjat ovat puhtaat eikä niissä ole karvoja tai muuta likaa.
Tarkista, onko pestävä moppi vaihdettava. Jos moppi on liian kulunut tehokkaaseen puhdistukseen, se on vaihdettava. Voit ostaa uuden pestävän mopin sovelluksesta (päävalikko > etsi lisätarvikkeita > vaihtomoppipakkaus XV1430) tai Philipsin verkkosivuilta.
Tarkista, pitääkö vesisäiliö täyttää.
Katso robottimallisi ohjeet videosta tai robottimallin pikaoppaasta.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota meihin yhteyttä.
Alla olevat tiedot koskevat 6000-sarjan malleja.
Varmista, että suodatin, sivuharja ja pääharja on asennettu oikein.
Tarkista pölysäiliö ja tyhjennä se, jos se on täynnä.
Puhdista pölykotelon aukko, jos roskat ovat tukkineet sen.
Tarkista, ettei harjoissa ole esteitä, ja poista karvat tai roskat.
Huolla robottia säännöllisesti puhdistamalla pääharja, sivuharja, moppausliina ja pyörät. Kuivaa ne ennen seuraavaa käyttökertaa.
Vaihda kuluneet osat, kuten pääharja, pääharjan suojus, sivuharja, moppausliina ja suodatin.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XU2000/20 , XU5000/10 , XU5100/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›