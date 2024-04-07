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Philipsin asiakastuki

Philips HomeRun -robottipölynimuri ei siivoa kunnolla

Jos Philips HomeRun -robotti-imuri- ja moppi ei siivoa kunnolla, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alta.

HomeRun-mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU2000/20 , XU5000/10 , XU5100/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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