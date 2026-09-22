Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen

Suodatin

Puhdista suodatin säännöllisesti, jotta Philipsin johdoton pölynimuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Toimi näin:

Irrota suodatinkotelo värillisestä osasta kiertämällä sitä vastapäivään (kuva 8).

Irrota pestävä vaahtomuovisuodatin suodatinkotelosta (kuva 9).

Puhdista molemmat osat taputtelemalla niitä roskakorin päällä (kuva 10).

Huuhtele vaahtomuovisuodatin (kuva 11) ja puristele sitä, kunnes ulos tulee puhdasta vettä (kuva 12). Älä huuhtele suodatinkoteloa.

Huomautus : saat parhaan puhdistustuloksen juoksuttamalla vettä suodattimen läpi siten, että suodattimen kieleke on alaspäin, jotta syvälle takertunut pöly irtoaa.

Anna suodattimen kuivua 24 tuntia (kuva 13).

Kokoa osat (kuvat 14–16).

Varmista, että kohdistat säiliön ulkonevan osan, ennen kuin asetat säiliön paikalleen.

Tarkempia ohjeita on alla olevassa videossa.

Huomautus : Pölynimuri muistuttaa automaattisesti suodattimen puhdistamisesta näyttämällä i8-koodin ja QR-koodin, jonka avulla voit tilata uuden suodattimen (lisävaruste XV1681).

Kun laitteen näytössä näkyy i8, voit painaa mitä tahansa painiketta (paitsi virtapainiketta), jotta puhdistusanimaatio ja vaiheittaiset suodattimen puhdistusohjeet tulevat näkyviin.

Suosittelemme vaihtamaan suodattimen, jos saat jatkuvasti i8-ilmoituksen puhdistuksen jälkeen, tai vähintään 6 kuukauden välein, jotta laite toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Pölysäiliö ei ole kunnolla kiinni laitteessa