Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen

Puhdista molemmat osat taputtelemalla niitä roskakorin päällä (kuva 10).
Huuhtele vaahtomuovisuodatin (kuva 11) ja puristele sitä, kunnes ulos tulee puhdasta vettä (kuva 12). Älä huuhtele suodatinkoteloa.
Huomautus: saat parhaan puhdistustuloksen juoksuttamalla vettä suodattimen läpi siten, että suodattimen kieleke on alaspäin, jotta syvälle takertunut pöly irtoaa.
Anna suodattimen kuivua 24 tuntia (kuva 13).
Kokoa osat (kuvat 14–16).
Varmista, että kohdistat säiliön ulkonevan osan, ennen kuin asetat säiliön paikalleen.
Tarkempia ohjeita on alla olevassa videossa.
Huomautus: Pölynimuri muistuttaa automaattisesti suodattimen puhdistamisesta näyttämällä i8-koodin ja QR-koodin, jonka avulla voit tilata uuden suodattimen (lisävaruste XV1681). Kun laitteen näytössä näkyy i8, voit painaa mitä tahansa painiketta (paitsi virtapainiketta), jotta puhdistusanimaatio ja vaiheittaiset suodattimen puhdistusohjeet tulevat näkyviin. Suosittelemme vaihtamaan suodattimen, jos saat jatkuvasti i8-ilmoituksen puhdistuksen jälkeen, tai vähintään 6 kuukauden välein, jotta laite toimii mahdollisimman tehokkaasti. Pölysäiliö ei ole kunnolla kiinni laitteessa Jos pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla, imutehossa voi olla ongelmia. Varmista, että pölysäiliö on kiinnitetty kunnolla, kohdistamalla säiliön yläosa ennen säiliön paikalleen asettamista (katso alla olevan videon kohta 1:11–1:15).
Harja Philipsin johdottoman pölynimurin suuttimen sisällä on pyörivä harja. Harja voi tukkeutua hiuksista, ja se on huollettava säännöllisesti. Puhdista harja seuraavien ohjeiden mukaisesti ja katso lisätietoja videosta:
Katkaise virta (kuva A1).
Irrota harja painamalla painiketta (kuvat A2–A3).
Katkaise ja poista kaikki sotkeutuneet hiukset harjasta (kuva A4).
Irrota sivusuojus ja katkaise hiukset sen välistä (kuva A5).
Aseta harja takaisin paikalleen. Imuri on käyttövalmis (kuvat A5–A6).
Vesisäiliö Jotta Aqua-suutin pysyisi hyvässä kunnossa, suosittelemme seuraavia helppoja puhdistus- ja kuivausvaiheita jokaisen käyttökerran jälkeen:
Poista liina vesisäiliöstä.
Tyhjennä vesisäiliö (kuva B1).
Puhdista vesisäiliö juoksevalla vedellä ja ravista sitä varovasti (kuva B4).
Anna vesisäiliön kuivua ja puhdista liina huuhtelemalla tai laittamalla se pesukoneeseen.Suosittelemme vaihtamaan liinan 6 kuukauden välein (lisävaruste XV1700).
Pölysäiliö Noudata alla olevia ohjeita ja katso lisätietoja alla olevasta videosta:
Katkaise laitteesta virta.
Irrota pölysäiliö painamalla sen vieressä olevan rikkaimurin vapautuspainiketta (kuva A1).
Irrota kansi ja tyhjennä pölysäiliö (kuvat A2–A3). Poista myös sykloniin juuttuneet hiukset ja lika.
Irrota suodatin ja puhdista pölysäiliön sisäpuoli vedellä tai kostealla liinalla (kuvat A5–A6). Älä käytä astianpesukonetta.
Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin (kuvat A7–A9).
Suodatin Puhdista suodatin säännöllisesti, jotta voit varmistaa, että Philipsin johdoton SpeedPro Max -pölynimuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Toimi näin:
Irrota pölysäiliö painamalla sen vieressä olevan rikkaimurin painiketta (kuva B2).
Irrota suodatinkotelo pölysäiliöstä ja pestävä vaahtomuovisuodatin suodatinkotelosta (kuvat B3–B4).
Poista irtonainen lika taputtelemalla vaahtomuovisuodatinta roskakorin päällä ja huuhtele suodatin juoksevalla vedellä (kuva B5).
Puristele, kunnes ulos tulee puhdasta vettä (kuvat B6–B7).
Älä huuhtele suodatinkoteloa, vaan taputtele sitä roskakorin päällä (kuva B8).
Anna suodattimen kuivua 24 tuntia (kuva B9).
Kokoa osat (kuva B10).
Lisätietoja on alla olevassa videossa. Huomautus:
suosittelemme puhdistamaan pölynimurin suodattimen kerran kuukaudessa ja vaihtamaan suodattimen 6 kuukauden välein.
Harja Philipsin johdottoman SpeedPro Max -pölynimurin suuttimen sisällä on pyörivä harja. Harja voi tukkeutua hiuksista, ja se on huollettava säännöllisesti. Noudata seuraavia ohjeita ja katso lisätietoja alla olevasta videosta:
Irrota harja painamalla helppokäyttöistä painiketta ja irrota sivusuojus (kuvat A1–A3).
Vedä mahdolliset harjassa ja suojuksen alla olevat hiukset irti käsin tai käytä saksia (kuva A4).
Aseta sivusuojus takaisin paikalleen painamalla sitä, kunnes kuulet napsahduksen, ja napsauta harja takaisin paikalleen (kuvat A5–A7). Pölynimuri on nyt käyttövalmis.
Vesisäiliö Suosittelemme Aqua-säiliön puhdistamista ja kuivaamista jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin se sujuu helposti:
Poista liina vesisäiliöstä (kuva B1).
Tyhjennä vesisäiliö (kuva B2).
Puhdista vesisäiliö juoksevalla vedellä ja ravista sitä varovasti (kuva B3-B5).
Tyhjennä vesisäiliö ja anna sen kuivua (kuvat B6–B8).
Puhdista liina huuhtelemalla tai laittamalla se pesukoneeseen (kuva B9).
Vinkki: (XC8347 ja XC8349): Puhdista myös Aqua-suuttimen sivukanavat kolmen kuukauden välein tai jos huomaat suorituskyvyn heikenneen. Voit tehdä tämän avaamalla sivukanavat ja poistamalla lian.