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Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen

Katso alla olevista osioista ohjeet Philipsin 8000-sarjan johdottoman pölynimurin pölysäiliön, suodattimen, harjan ja vesisäiliön puhdistamiseen. Etsi mallinimi varresta ja/tai katso alla oleva kuva.
 

8000-sarjan mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC8347/01R1 , XC8055/01 , XC8057/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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