Philipsin 5000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen

Pölysäiliö

Muista tyhjentää pölysäiliö aina käytön jälkeen tai kun pöly saavuttaa MAX-tason ilmaisimen (kuva A1). Puhdista Philipsin johdottoman pölynimurin pölysäiliö seuraavasti:

Sammuta laite (kuva A2).

Pitele laitetta 45 asteen kulmassa kuvan A3 osoittamalla tavalla. Irrota pölysäiliö painamalla sen pohjassa olevaa vapautuspainiketta.

Vihje: Pidä laite pystyasennossa, kun irrotat pölysäiliön, jotta epäpuhtaudet eivät pääse leviämään (kuva A4).

Pidä kiinni värillisen osan sivulla olevista kahdesta sinisestä koverasta ympyrästä ja nosta osa pois pölysäiliöstä (kuva A5).

Tyhjennä pölysäiliö roska-astiaan (kuva 6).

Aseta sykloni takaisin pölysäiliöön ja varmista, että osat ovat kohdakkain (kuva A7).

Aseta pölysäiliö takaisin paikalleen kohdistamalla säiliön suodatinpuoli oikein ennen säiliön kiinnittämistä (kuva A8).

Suodatin

Jotta Philipsin johdoton pölynimuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suodatin on puhdistettava säännöllisesti. Toimi näin:

Irrota suodatin pölysäiliöstä nostamalla sitä (kuva B1).

Irrota pestävä vaahtomuovisuodatin muovisesta suodatinkotelosta (kuva B2).

Puhdista vaahtomuovisuodatin ja suodatinkotelo napauttamalla niitä roskakorin päällä (kuva B3). Puhdista suodatinkotelo huolellisesti napauttamalla sitä napakasti roskakorin päällä, kunnes siitä ei enää irtoa pölyä.

Huuhtele vaahtomuovisuodatin hanan alla ja puristele sitä, kunnes siitä tulee puhdasta vettä (kuva B4). Älä huuhtele suodatinkoteloa.

Huomautus: saat parhaan puhdistustuloksen juoksuttamalla vettä suodattimen läpi siten, että suodattimen likaisempi puoli on alaspäin, jotta syvälle takertunut pöly irtoaa.

Odota 24 tuntia, kunnes vaahtomuovisuodatin on täysin kuivunut (kuva B5).

Huomautus: älä kuivaa sienisuodatinta suorassa auringonvalossa, patterin päällä tai kuivausrummussa.

Puhdista pölysäiliö ja värillinen osa huolellisesti

juoksevan veden alla tai lämpimällä saippuavedellä (kuva B6) ja pyyhi ne kuiviksi (kuva 8).

Kokoa osat (kuvat B7–10). Kun asetat pölysäiliön takaisin paikalleen, kohdista suodattimen puoli ennen säiliön asettamista paikalleen (kuva B10).

Huomautus: suosittelemme puhdistamaan pölynimurin suodattimen kerran kuukaudessa ja vaihtamaan suodattimen 6 kuukauden välein (lisävaruste XV1651).

Harja

Philipsin johdottoman pölynimurin suuttimen sisällä on pyörivä harja. Harja voi tukkeutua hiuksista, ja se on huollettava säännöllisesti. Puhdista harja seuraavasti:

Katkaise laitteesta virta (kuva C1).

Pidä suuttimen sivulla olevaa painiketta painettuna toisella kädellä samalla, kun irrotat harjan toisella kädellä. (kuva C2).

Poista kaikki näkyvät epäpuhtaudet käsin. Katkaise ja poista kaikki sotkeutuneet hiukset harjasta (kuva C3).

Irrota sivusuojus (kuva B4) ja poista karvat sen välistä (kuva C5).

Aseta harja takaisin paikalleen. Imuri on käyttövalmis (kuvat C6–8). Kun kokoat harjaa, varmista ensin, että osat on kohdistettu oikein asettamalla toisen päistä paikalleen ennen toisen napsauttamista kohdilleen.

Huomautus: Tarkista myös mahdolliset suuttimen pyörien ympäristön epäpuhtaudet ja poista ne.

Vesisäiliö

Pidä vesisäiliö ihanteellisessa kunnossa noudattamalla seuraavia helppoja puhdistus- ja kuivausvaiheita jokaisen käyttökerran jälkeen:

Poista liina vesisäiliöstä (kuva D1).

Tyhjennä vesisäiliö (kuva D2).

Poista pesuainejäämät täyttämällä vesisäiliö juoksevalla vedellä ja ravistamalla sitä (kuvat D3 ja D4).

Kaada vesi pois ja anna säiliön kuivua. Varmista, että säiliön korkki ei pääse häviämään säilytyksen aikana (kuvat D5 ja D6).

Puhdista liina huuhtelemalla tai laittamalla se pesukoneeseen.