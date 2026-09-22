Philipsin 5000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen

Puhdista vaahtomuovisuodatin ja suodatinkotelo napauttamalla niitä roskakorin päällä (kuva B3).Puhdista suodatinkotelo huolellisesti napauttamalla sitä napakasti roskakorin päällä, kunnes siitä ei enää irtoa pölyä.
Huuhtele vaahtomuovisuodatin hanan alla ja puristele sitä, kunnes siitä tulee puhdasta vettä (kuva B4). Älä huuhtele suodatinkoteloa.
Huomautus: saat parhaan puhdistustuloksen juoksuttamalla vettä suodattimen läpi siten, että suodattimen likaisempi puoli on alaspäin, jotta syvälle takertunut pöly irtoaa.
Odota 24 tuntia, kunnes vaahtomuovisuodatin on täysin kuivunut (kuva B5).
Huomautus: älä kuivaa sienisuodatinta suorassa auringonvalossa, patterin päällä tai kuivausrummussa.
Puhdista pölysäiliö ja värillinen osa huolellisesti
juoksevan veden alla tai lämpimällä saippuavedellä (kuva B6) ja pyyhi ne kuiviksi (kuva 8).
Kokoa osat (kuvat B7–10).Kun asetat pölysäiliön takaisin paikalleen, kohdista suodattimen puoli ennen säiliön asettamista paikalleen (kuva B10).
Huomautus: suosittelemme puhdistamaan pölynimurin suodattimen kerran kuukaudessa ja vaihtamaan suodattimen 6 kuukauden välein (lisävaruste XV1651). Harja Philipsin johdottoman pölynimurin suuttimen sisällä on pyörivä harja. Harja voi tukkeutua hiuksista, ja se on huollettava säännöllisesti. Puhdista harja seuraavasti:
Katkaise laitteesta virta (kuva C1).
Pidä suuttimen sivulla olevaa painiketta painettuna toisella kädellä samalla, kun irrotat harjan toisella kädellä. (kuva C2).
Poista kaikki näkyvät epäpuhtaudet käsin. Katkaise ja poista kaikki sotkeutuneet hiukset harjasta (kuva C3).
Irrota sivusuojus (kuva B4) ja poista karvat sen välistä (kuva C5).
Aseta harja takaisin paikalleen. Imuri on käyttövalmis (kuvat C6–8).Kun kokoat harjaa, varmista ensin, että osat on kohdistettu oikein asettamalla toisen päistä paikalleen ennen toisen napsauttamista kohdilleen.
Huomautus: Tarkista myös mahdolliset suuttimen pyörien ympäristön epäpuhtaudet ja poista ne. Vesisäiliö Pidä vesisäiliö ihanteellisessa kunnossa noudattamalla seuraavia helppoja puhdistus- ja kuivausvaiheita jokaisen käyttökerran jälkeen:
Poista liina vesisäiliöstä (kuva D1).
Tyhjennä vesisäiliö (kuva D2).
Poista pesuainejäämät täyttämällä vesisäiliö juoksevalla vedellä ja ravistamalla sitä (kuvat D3 ja D4).
Kaada vesi pois ja anna säiliön kuivua. Varmista, että säiliön korkki ei pääse häviämään säilytyksen aikana (kuvat D5 ja D6).
Puhdista liina huuhtelemalla tai laittamalla se pesukoneeseen.
Suosittelemme vaihtamaan liinan 6 kuukauden välein (lisävaruste XV1630).
Irrota pölysäiliö painamalla painiketta ja irrota kansi (kuvat A1–2).
Tyhjennä pölysäiliö roskakoriin (kuva A3).Varmista, että poistat myös sykloniin tarttuneet hiukset ja lian (pölysäiliön sisällä oleva värillinen osa).
Irrota suodatin pölysäiliöstä (kuva A4).
Puhdista pölysäiliön sisäpuoli vedellä tai kostealla liinalla (kuvat A5–6). Huomautus: Älä pese pölysäiliötä astianpesukoneessa.
Kun säiliö on täysin kuiva, aseta suodatin takaisin paikalleen ja sen jälkeen säiliö takaisin paikalleen (kuvat A7–9).
Suodattimet Puhdista suodatin säännöllisesti varmistaaksesi, että Philipsin johdoton SpeedPro -pölynimuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Suodattimia on kaksi, molemmat sopivat laitteeseen. Tarkista käyttämäsi suodatin ja noudata seuraavia ohjeita.
Suodatin 1:
Irrota pölysäiliö (kuva 1).
Irrota suodatin (kuva 2).
Poista irtolikanapauttamalla suodatinta (kuva 3).
Pese suodatin ruudukkopuoli ylöspäin (kuva 4).
Anna kuivua 24 tuntia ruudukkopuoli ylöspäin (kuva 5).
Aseta suodatin takaisin pölysäiliöön ja kiinnitä säiliö laitteeseen (kuva 6).Pölynimuri on taas käyttövalmis.
Varmista, että vaahtomuovisuodatin on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin laitteeseen (kuvat 6–8). Pölynimuri on taas käyttövalmis.
Huomautus: suosittelemme puhdistamaan pölynimurin suodattimen kerran kuukaudessa ja vaihtamaan suodattimen 6 kuukauden välein (lisävaruste FC8009/01). Harja Philipsin johdottoman SpeedPro Max -pölynimurin suuttimen sisällä on pyörivä harja. Harja voi tukkeutua hiuksista, ja se on huollettava säännöllisesti. Noudata seuraavia ohjeita ja katso lisätietoja videosta: