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Philipsin 5000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen

Katso alla olevista osioista ohjeet Philipsin 5000-sarjan SpeedPro (Aqua) -pölynimurin pölysäiliön, suodattimen, harjan ja vesisäiliön puhdistamiseen.
 

5000-sarjan imurit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6722/01R1 , FC6725/01R1 , FC6727/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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