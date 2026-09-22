Philipsin 7000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko

Ilmakanavaan on juuttunut esine

Ilmakanavaan on saattanut juuttua ylimääräinen esine. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan tai alla olevan videon ohjeiden mukaisesti.

Tarkista putki irrottamalla putki laitteen rungosta. Tarkista myös, onko rikkaimuriin juuttunut esineitä. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen.



Laitteessa ei ole suodatinta

Jos laitteessa ei ole suodatinta, imutehossa voi olla ongelmia. Varmista, että suodatin on asetettu laitteeseen ja koottu oikein. Kun liität pölysäiliön laitteeseen, on tärkeää kohdistaa säiliön yläosa ennen säiliön asettamista paikalleen.



Jos olet tarkistanut edellä mainitut kohdat, mutta laitteen imuteho on edelleen tavallista heikompi, vie laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.

