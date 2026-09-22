Philipsin 7000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko

2 vuoden takuu
Jos Philipsin 7000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho ei vastaa odotuksia, syitä voi olla useita. Etsi pölynimurin mallinimi varresta ja lue seuraavista osioista, miten voit ratkaista ongelman itse.
Suodatin ja/tai sykloni ovat likaisia
Jos suodatin ja/tai sykloni (pölysäiliön värillinen osa) ovat likaisia, imuteho heikkenee. Ratkaise ongelma puhdistamalla molemmat osat ohjeiden mukaisesti:
Ilmakanavaan on juuttunut esine
Ilmakanavaan on saattanut juuttua ylimääräinen esine. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan tai alla olevan videon ohjeiden mukaisesti.
Tarkista putki irrottamalla putki laitteen rungosta. Tarkista myös, onko rikkaimuriin juuttunut esineitä. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen.
Laitteessa ei ole suodatinta
Jos laitteessa ei ole suodatinta, imutehossa voi olla ongelmia. Varmista, että suodatin on asetettu laitteeseen ja koottu oikein. Kun liität pölysäiliön laitteeseen, on tärkeää kohdistaa säiliön yläosa ennen säiliön asettamista paikalleen.
Jos olet tarkistanut edellä mainitut kohdat, mutta laitteen imuteho on edelleen tavallista heikompi, vie laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
Pölysäiliö on täynnä
Jos Philips-pölynimurin pölysäiliö on täynnä, imuteho on tavallista heikompi. Tyhjennä pölysäiliö, jotta imuteho nousee taas riittävälle tasolle (kuvat A1–A3).
Suodatin on likainen
Jos suodatin on likainen, imuteho heikkenee. Ratkaise ongelma puhdistamalla suodatin seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Pölysäiliö ja/tai sykloni ovat likaisia
Jos pölysäiliö ja/tai sykloni (pölysäiliön värillinen osa) ovat likaisia, imuteho heikkenee. Ratkaise ongelma puhdistamalla molemmat osat seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Pyörivä harja on jumissa
Johdottoman Philips-pölynimurin harjan alle voi juuttua likaa tai hiuksia.
Tällöin pyörivä harja voi jumiutua, jolloin imuteho
heikkenee. Puhdista pölynimurin harja seuraavasti:
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6826/01R1 , XC7042/01R1 , FC6823/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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