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Philipsin asiakastuki

Philipsin 8000 -sarjan johdottomassa imurissa näkyy virhekoodi

Katso alla olevista osioista, mitä Philips 8000 -sarjan johdottoman imurin virhekoodit tarkoittavat.
 

8000-sarjan mallit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC8347/01R1, XC8055/01, XC8057/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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