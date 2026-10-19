Philipsin 8000 -sarjan johdottomassa imurissa näkyy virhekoodi

2 vuoden takuu
Katso alla olevista osioista, mitä Philips 8000 -sarjan johdottoman imurin virhekoodit tarkoittavat.
E1-virhe
E1-virhe tarkoittaa, että laitteessa on vika. Irrota akku (katso kuva), odota 10 sekuntia ja aseta akku takaisin paikalleen. Jos ongelma ei ratkea, toimita laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
E2-virhe
E2-virhe tarkoittaa, että laitetta käytetään toimintalämpötilaa alhaisemmassa lämpötilassa. Vie laite lämpimämpään huoneeseen. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa.
E3-virhe
E3-virhe tarkoittaa, että laitetta käytetään toimintalämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Vie laite viileämpään huoneeseen. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa.
E5-virhe
E5-virhe tarkoittaa, että akku on vaurioitunut. Toimita laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa http://www.philips.com/support.
E9-virhe
E9-virhe tarkoittaa, että suutinta käytetään toimintalämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Katkaise laitteesta virta ja odota 15 minuuttia. Tarkista sitten, että suuttimen yläkotelo on vielä lämmin. Jos suutin on vielä lämmin, odota, että se jäähtyy. Kun suutin on jäähtynyt, yritä käynnistää laite uudelleen.
i4-virhe
i4-virhe tarkoittaa, että suutin on tukossa. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Tarkista sitten putki irrottamalla se päälaitteesta. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen.
i5-virhe
i5-virhe tarkoittaa, että ilmakanavaan on juuttunut vieras esine. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla se päälaitteesta. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen.
i6-virhe
i6-virhe tarkoittaa, että verkkolaitetta ei ole irrotettu. Irrota verkkolaite ennen laitteen käyttöä.
i7-virhe
i7-virhe tarkoittaa, että käytössä on väärä verkkolaite. Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä sovitinta.
i8-virhe
Jos laitteeseen tulee näkyviin i8-virhekoodi, se tarkoittaa, että suodatin on saastunut. Yritä ratkaista ongelma puhdistamalla suodatin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (kuvat 9–16) tai seuraavan videon avulla
Jos saat i8-virheilmoituksen vielä suodattimen puhdistamisen jälkeenkin, suosittelemme vaihtamaan suodattimen. Suodatin kannattaa vaihtaa kuuden kuukauden välein optimaalisen tehon säilyttämiseksi.
Jos saat i8-virhekoodin vielä suodattimen puhdistamisen jälkeenkin, voit kokeilla seuraavia ratkaisuja:
E1-virhe (tai 13)
E1-virhe (voi näyttää 13:lta, jos näyttö on ylösalaisin) ilmaisee, että Philipsin johdotonta SpeedPro Max -imuria on käytetty, säilytetty tai ladattu alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa. Irrota imuri laturista ja vie se huoneeseen, jonka lämpötila on 5–40 °C. Odota muutama minuutti, kunnes laitteen lämpötila on mukautunut huoneen lämpötilaan, ja yritä käyttää laitetta uudelleen. Jos virhekoodi ei poistu, voit pyytää meiltä apua osoitteessa http://www.philips.com/support.
E4-virhe (tai h3)
E4-virhe (voi näyttää h3:lta, jos näyttö on ylösalaisin) tarkoittaa, että Philipsin johdottoman SpeedPro Max -imurin pyörivä harja on jumissa.
Ratkaise ongelma sammuttamalla johdoton imuri, tarkistamalla pyörivä harja ja poistamalla mahdolliset esteet, kuten hiukset, nukka, lika tai pöly. Voit tehdä sen seuraavasti:
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC8347/01R1, XC8055/01, XC8057/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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