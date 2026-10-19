Philipsin 7000 -sarjan johdottomassa imurissa näkyy virhekoodi

E1-virhe

E1-virhe tarkoittaa, että laitteessa on vika. Irrota akku (katso kuva), odota 10 sekuntia ja aseta akku takaisin paikalleen. Jos ongelma ei ratkea, toimita laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.



E2-virhe

E2-virhe tarkoittaa, että laitetta käytetään toimintalämpötilaa alhaisemmassa lämpötilassa. Vie laite lämpimämpään huoneeseen. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa.



E3-virhe

E3-virhe tarkoittaa, että laitetta käytetään toimintalämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Vie laite viileämpään huoneeseen. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa.



E5-virhe

E5-virhe tarkoittaa, että akku on vaurioitunut. Toimita laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa http://www.philips.com/support.



E9-virhe

E9-virhe tarkoittaa, että suutinta käytetään toimintalämpötilaa korkeammassa lämpötilassa. Katkaise laitteesta virta ja odota 15 minuuttia. Tarkista sitten, että suuttimen yläkotelo on vielä lämmin. Jos suutin on vielä lämmin, odota, että se jäähtyy. Kun suutin on jäähtynyt, yritä käynnistää laite uudelleen.



i4-virhe

i4-virhe tarkoittaa, että suutin on tukossa. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Tarkista sitten putki irrottamalla se päälaitteesta. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen.



i5-virhe

i5-virhe tarkoittaa, että ilmakanavaan on juuttunut vieras esine. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla se päälaitteesta. Poista esine suuttimesta tai putkesta ja käynnistä laite uudelleen.



i6-virhe

i6-virhe tarkoittaa, että verkkolaitetta ei ole irrotettu. Irrota verkkolaite ennen laitteen käyttöä.



i7-virhe

i7-virhe tarkoittaa, että käytössä on väärä verkkolaite. Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä sovitinta.



i8-virhe

Jos laitteeseen tulee näkyviin i8-virhekoodi, se tarkoittaa, että suodatin on saastunut. Yritä ratkaista ongelma puhdistamalla suodatin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (kuvat 9–16) tai seuraavan videon avulla

Jos saat i8-virheilmoituksen vielä suodattimen puhdistamisen jälkeenkin, suosittelemme vaihtamaan suodattimen. Suodatin kannattaa vaihtaa kuuden kuukauden välein optimaalisen tehon säilyttämiseksi.

Jos saat i8-virhekoodin vielä suodattimen puhdistamisen jälkeenkin, voit kokeilla seuraavia ratkaisuja:

Puhdista suodatinkotelo huolellisesti. Napauta koteloa napakasti roskakorin päällä, kunnes siitä ei enää tule pölyä.

Jos sinulla on puhdas vaihtosuodatin, voit vaihtaa sen vanhan suodattimen tilalle ja imuroida sitten pölyt vanhasta vaahtomuovisuodattimesta ja suodatinkotelosta rikkaimurilla.

Jos sinulla on toinen pölynimuri tai rikkaimuri, voit puhdistaa sekä vaahtomuovisuodattimen että suodatinkotelon helposti.

Jos edellä mainituista ohjeista ei ole apua ja saat edelleen i8-virhekoodin, suodatin on todennäköisesti vaihdettava. Voit ostaa uusia suodattimia (XV1681/01) Philipsin verkkokaupasta osoitteessa www.philips.com/support tai Philips-jälleenmyyjältä.

Huomautus: Kuuden kuukauden vaihtosuositus on summittainen, sillä suodattimen saastuminen riippuu pitkälti sen käyttöasteesta.

i10-virhe