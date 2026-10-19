Philipsin asiakastuki Philipsin 3000/2000-sarjan johdottoman pölynimurin puhdistaminen

Katso alla olevista osioista ohjeet Philipsin 2000/3000-sarjan johdottoman pölynimurin pölysäiliön, suodattimen, harjan ja vesisäiliön puhdistamiseen. Etsi mallinimi varresta ja/tai katso alla oleva kuva.



Pölysäiliö Puhdista Philipsin johdottoman pölynimurin pölysäiliö seuraavasti: Sammuta laite (kuva 1).

Irrota pölysäiliö vetämällä virtapainikkeen oikealla puolella olevasta vivusta (kuva 2).

Nosta värillistä osaa, jotta pääset käsiksi säiliöön (kuva 3).

Tyhjennä pölysäiliö (kuva 4).

Laitteen perusteellinen huolto edellyttää, että huuhtelet pölysäiliön juoksevalla vedellä. Älä käytä astianpesukonetta (kuva 5).

Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva (anna kuivua 24 tuntia), ennen kuin asetat sen takaisin (kuva 6). Suodatin Puhdista suodatin säännöllisesti, jotta Philipsin johdoton pölynimuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Toimi näin: Kun olet irrottanut pölysäiliön värillisen osan, irrota suodatinkotelo kiertämällä sitä vastapäivään (kuva 7).

Irrota vaahtomuovisuodatin suodatinkotelosta (kuva 8).

Puhdista vaahtomuovisuodatin ja suodatinkotelo napauttamalla niitä roskakorin päällä (kuva 9).

Huuhtele värillinen osa juoksevalla vedellä (kuva 10) ja kuivaa se liinalla (kuva 11).

Huuhtele vaahtomuovisuodatin (kuva 12) ja puristele sitä, kunnes ulos tulee puhdasta vettä (kuva 13). Älä huuhtele suodatinkoteloa.

Odota 24 tuntia, kunnes vaahtomuovisuodatin on täysin kuivunut (kuva 14).

Kokoa osat uudelleen (kuvat 15–18). Huomautus : Suosittelemme puhdistamaan pölynimurin suodattimen kerran kuukaudessa ja vaihtamaan suodattimen 6 kuukauden välein (lisävaruste XV1631 ).

Harja Philipsin johdottoman pölynimurin suuttimen sisällä on pyörivä harja. Harja voi tukkeutua hiuksista, ja se on huollettava säännöllisesti. Noudata seuraavia ohjeita ja katso lisätietoja videosta: Katkaise virta (kuva 1).

Poista harja pitämällä oikealla puolella olevaa painiketta painettuna (kuva 2).

Poista kaikki näkyvät epäpuhtaudet käsin (kuva 3)

Katkaise ja poista kaikki sotkeutuneet karvat harjasta (kuva 4).

Irrota sivusuojus (kuva 5) ja poista karvat sen välistä (kuva 6).

Aseta harja takaisin paikalleen. Imuri on käyttövalmis (kuvat 7–8). Huomautus : Poista myös mahdolliset suuttimen pyörien alueella olevat epäpuhtaudet.

Vesisäiliö (vain Aqua-malli) Jotta Aqua-suutin pysyisi hyvässä kunnossa, suosittelemme seuraavia helppoja puhdistus- ja kuivausvaiheita jokaisen käyttökerran jälkeen. Lisätietoja on videossa: Poista liina vesisäiliöstä.

Tyhjennä vesisäiliö (kuva 1).

Puhdista vesisäiliö juoksevalla vedellä ja ravista sitä varovasti (kuvat 2–5).

Anna vesisäiliön kuivua ja puhdista liina huuhtelemalla tai laittamalla se pesukoneeseen (kuvat 6–7).

Suosittelemme vaihtamaan liinan 6 kuukauden välein (lisävaruste XV1630).



Huomautus: Videon vesisäiliö näyttää hieman erilaiselta kuin laitteesi vesisäiliö, mutta puhdistusmenetelmä on sama (1:36–1:46).

