Philipsin 3000/2000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko

Jos laitteessa ei ole suodatinta, se voi aiheuttaa ongelmia imutehossa. Varmista, että suodatin on asetettu laitteeseen ja koottu oikein. Kun liität pölysäiliön laitteeseen, on tärkeää kohdistaa säiliön yläosa ennen säiliön asettamista paikalleen (katso kuva alla).



Jos olet tarkistanut edellä mainitut kohdat, mutta laitteen imuteho on edelleen tavallista heikompi, vie laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.

