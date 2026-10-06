TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Philipsin 3000/2000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko

Jos Philips 3000- tai 2000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho ei ole odotusten mukainen, etsi mahdollisia syitä ja ratkaisuja alta.
 

3000- ja 2000-sarjat

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu