Philipsin 3000/2000-sarjan johdottoman pölynimurin imuteho on heikko

Puhdista vaahtomuovisuodatin ja suodatinkotelo napauttamalla niitä roskakorin päällä (kuva 9).
Huuhtele värillinen osa juoksevalla vedellä (kuva 10) ja kuivaa se liinalla (kuva 11).
Huuhtele vaahtomuovisuodatin (kuva 12) ja puristele sitä, kunnes ulos tulee puhdasta vettä (kuva 13). Älä huuhtele suodatinkoteloa.
Odota kunnes vaahtomuovisuodatin on täysin kuivunut (kuva 14).
Kokoa osat uudelleen (kuvat 15–18).
Huomautus: suosittelemme puhdistamaan pölynimurin suodattimen kerran kuukaudessa ja vaihtamaan suodattimen 6 kuukauden välein (lisävaruste XV1631).
Jos laitteeseen on juuttunut vieras esine, se voi aiheuttaa ongelmia imutehossa. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta (kuva 1). Puhdista suutin irrottamalla putki päälaitteesta ja tarkistamalla, onko putkeen tai putkeen liitettyyn suuttimeen juuttunut jotain. Jos tukoksia ei ole, puhdista suutin ja harja seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Irrota harja pitäen samalla sivulla olevaa painiketta painettuna (kuva 2).
Poista kaikki näkyvät epäpuhtaudet käsin (kuva 3)
Katkaise ja poista kaikki sotkeutuneet karvat harjasta (kuva 4).
Irrota sivusuojus (kuva 5) ja poista karvat sen välistä (kuva 6).
Aseta harja takaisin paikalleen. Imuri on käyttövalmis (kuvat 7–8).
Jos tämä ei auta, toimita laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
Jos pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla, se voi aiheuttaa ongelmia imutehossa. Varmista, että pölysäiliö on kiinnitetty kunnolla, kohdistamalla säiliön yläosa ennen säiliön paikalleen asettamista.
Jos laitteessa ei ole suodatinta, se voi aiheuttaa ongelmia imutehossa. Varmista, että suodatin on asetettu laitteeseen ja koottu oikein. Kun liität pölysäiliön laitteeseen, on tärkeää kohdistaa säiliön yläosa ennen säiliön asettamista paikalleen (katso kuva alla).
Jos olet tarkistanut edellä mainitut kohdat, mutta laitteen imuteho on edelleen tavallista heikompi, vie laite Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›