Philipsin asiakastuki Lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen yhteys katkeaa usein

Jos lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen yhteys katkeaa silloin tällöin tai jos laitteiden ääniyhteydessä on katkoksia, ratkaise ongelma noudattamalla seuraavia ohjeita.

Kokeile toista sijaintia. Yksiköt olivat todennäköisesti kantavuusalueen reunoilla tai muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet aiheuttivat häiriöitä.

Siirrä yksiköitä lähemmäs toisiaan tai sammuta muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet (kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit jne.). Yhteyden muodostaminen uudelleen yksiköiden välille voi kestää 15 sekuntia.

Käynnistä lapsen yksikkö ja vanhemman yksikkö uudelleen.

Tarkista lapsen yksikön Wi-Fi-reitittimen signaalin voimakkuus Baby Monitor+ -sovelluksesta. Signaali toimii parhaiten, kun siinä näkyy teksti ”Erinomainen” tai ”Hyvä”. Jos se on heikko, siirrä Wi-Fi-reititin lähemmäs lapsen yksikköä tai käytä Wi-Fi-toistinta, jotta varmistat hyvän ja vakaan yhteyden parasta mahdollista toimintaa varten.

Nollaa reititin ja modeemi. Irrota ne pistorasiasta, odota noin 10 sekuntia ja liitä ne takaisin.

Varmista vakaa yhteys erityisesti yön tunteina tarkistamalla, että lapsen yksikkö on liitetty pistorasiaan sopivalla verkkolaitteella. Käytä optimaalisen lataustoiminnan varmistamiseksi aina laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.

Varmista vakaa yhteys erityisesti yön tunteina tarkistamalla, että lapsen yksikkö on liitetty pistorasiaan sopivalla verkkolaitteella. Käytä optimaalisen lataustoiminnan varmistamiseksi aina laitteen mukana toimitettua virtalähdettä. Jos käytät Direct-tilaa, kokeile Auto-tilaa tai päinvastoin. Testaa ja kokeile, mikä tila sopii parhaiten tarpeisiisi.