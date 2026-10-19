Miksi Philipsin johdottoman 7000- tai 8000-pölynimurin LED-valot eivät syty?
Voi olla useita syitä siihen, miksi Philipsin 7000- tai 8000-sarjan johdottoman pölynimurin LED-valot eivät syty. Tutustu alla oleviin ohjeisiin.
Voit tarkistaa näytön valikosta, palavatko LED-valot. Jos et vahvista LED-valojen sytyttämistä valikkopainikkeella, LED-valot pysyvät sammutettuina (katso kuva). Löydät ominaisuuden ja voit ottaa LED-valot käyttöön alla olevien ohjeiden ja videon avulla:
Paina valikkopainiketta ja siirry valaistustoimintojen välillä.
Vahvista painamalla valikkopainiketta uudelleen.
Jos haluat muuttaa valaistuksen kirkkautta, vaihda "+" ja "-" -painikkeilla käytettävissä olevien tasojen välillä ja vahvista painamalla valikkopainiketta uudelleen. Vaihtoehtoja on kolme: erittäin kirkas, kirkas ja ei valoa.
Alla olevassa videossa ”How to use Philips Cordless Vacuum Aqua (Plus)” kerrotaan, miten LED-valot otetaan käyttöön (0:15–0:33)
Huomautus: Videon nimessä mainitaan 8000-sarja, mutta se koskee myös 7000-sarjaa, jossa on sama valikko.
Lisävarusteiden LED-valot syttyvät vain, kun liität rakosuuttimen (1), harja- ja rakosuuttimen (2), verhoilusuuttimen (3) tai pehmeän harjan (4) suoraan rikkaimuriin. LED-valot eivät syty, kun liität lisävarusteet putkeen. Varmista, että LED-valot on sytytetty valikossa, kuten tämän artikkelin ensimmäisessä osassa selitetään.
Huomautus:
Vain pääsuuttimen LED-valot toimivat sekä putkessa että rikkaimurissa.
Miniturboharjassa (5) ei ole valoa.
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