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Philipsin asiakastuki

Miksi Philipsin johdottoman 7000- tai 8000-pölynimurin LED-valot eivät syty?

Voi olla useita syitä siihen, miksi Philipsin 7000- tai 8000-sarjan johdottoman pölynimurin LED-valot eivät syty. Tutustu alla oleviin ohjeisiin.
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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