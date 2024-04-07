En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia

Jos asut Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa (pois lukien Yhdysvallat ja Kanada) tai Oseaniassa, napsauta tästä ja kirjoita sivun yläreunan hakupalkkiin ”HQ87” tai ”USB-sovitin”. Huomaa, että sivun yläreunan hakupalkki on optimoitu tuotetietojen hakemista varten. Siksi on tärkeää napsauttaa annettua linkkiä ja käyttää hakutoimintoa linkistä avautuvalla sivulla, ei tällä sivulla.



Huomaa myös, että sovittimen tuotenimet ja mallinumerot saattavat vaihdella Philipsin sivuston eri versioissa (esimerkiksi ”EU-virtasovitin” tai ”CP1607/01”). Jos tuotekuvauksessa mainitaan ”HQ87”, kyseessä on oikea sovitin tuotteellesi.