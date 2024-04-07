En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia

Katso alla olevat tiedot, jos et löydä Philips-laitteesi USB-sovitinta/-laturia.
Nämä tiedot koskevat HQ87-sovitinta, jolla USB-A-latauskaapeli liitetään pistorasiaan. Ne koskevat Philipsin parranajoon, vartalokarvojen siistimiseen ja kauneudenhoitoon tarkoitettuja laitteita, joissa on USB-latauskaapeli, kuten parranajokoneita, OneBlade-laitetta, ladyshave-tuotteita ja monitoimitrimmereitä.
Saatavuus vaihtelee sijainnin mukaan, joten valitse maatasi vastaava osio.
Jos asut Yhdysvalloissa, tilaa sovitin napsauttamalla tästä. Huomaa, että sinun on annettava täydellinen mallinumero vinoviivan jälkeiset numerot mukaan lukien. Se löytyy tuotteen pakkauksesta tai kuitista/laskusta.
Jos asut Kanadassa, tilaa sovitin ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse. Ilmoita, että tarvitset tuotteellesi HQ87-USB-sovittimen.
Jos asut Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa (pois lukien Yhdysvallat ja Kanada) tai Oseaniassa, napsauta tästä ja kirjoita sivun yläreunan hakupalkkiin ”HQ87” tai ”USB-sovitin”. Huomaa, että sivun yläreunan hakupalkki on optimoitu tuotetietojen hakemista varten. Siksi on tärkeää napsauttaa annettua linkkiä ja käyttää hakutoimintoa linkistä avautuvalla sivulla, ei tällä sivulla.
Huomaa myös, että sovittimen tuotenimet ja mallinumerot saattavat vaihdella Philipsin sivuston eri versioissa (esimerkiksi ”EU-virtasovitin” tai ”CP1607/01”). Jos tuotekuvauksessa mainitaan ”HQ87”, kyseessä on oikea sovitin tuotteellesi.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:MG5952/30 , MG7921/15 , HS5980/15 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›