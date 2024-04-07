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Philipsin asiakastuki

En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia

Katso alla olevat tiedot, jos et löydä Philips-laitteesi USB-sovitinta/-laturia. 

Nämä tiedot koskevat HQ87-sovitinta, jolla USB-A-latauskaapeli liitetään pistorasiaan. Ne koskevat Philipsin parranajoon, vartalokarvojen siistimiseen ja kauneudenhoitoon tarkoitettuja laitteita, joissa on USB-latauskaapeli, kuten parranajokoneita, OneBlade-laitetta, ladyshave-tuotteita ja monitoimitrimmereitä.

Saatavuus vaihtelee sijainnin mukaan, joten valitse maatasi vastaava osio.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: MG5952/30 , MG7921/15 , HS5980/15 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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