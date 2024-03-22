Philipsin asiakastuki Lapsen yksikön ja sovelluksen välinen yhteys katkeaa usein

Jos lapsen yksikön ja Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksen välinen yhteys ei ole riittävän hyvä, paranna yhteyttä noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tarkista, että Wi-Fi-yhteys on hyvä ja vakaa. Tarkista Wi-Fi-signaalin voimakkuus sovelluksen asetussivulta. Signaali toimii parhaiten, kun siinä näkyy teksti ”Erinomainen” tai ”Hyvä”. Muussa tapauksessa vahvista signaalia Wi-Fi-toistimella.

Varmista, että käytät Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksen uusinta versiota. Jos et, päivitä älypuhelimen sovellus.

Käynnistä älypuhelimen Philips Avent Baby Monitor+ -sovellus uudelleen.

Käynnistä modeemi ja/tai reititin uudelleen.

Käynnistä lapsen yksikkö uudelleen painamalla virtapainiketta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .