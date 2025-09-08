Philips Lumea ei välähdä

Varmista, että sinulla on täysi ihokontakti vähintään viiden sekunnin ajan. Joillain alueilla (herkät alueet ja alueet, joissa luu on lähellä ihoa) hyvän ihokontaktin saaminen saattaa olla vaikeaa. Lumean ja ihosi välistä ei pitäisi päästä valoa. Kokeile asettaa Lumea iholle uudelleen.