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Philipsin asiakastuki

Philips Lumea ei välähdä

Jos Lumea ei välähdä, syynä voi olla jokin seuraavista:

  • Ihosi saattaa olla liian tumma
  • Lisäosaa ei ole liitetty oikein
  • Ihokontakti ei ole riittävä
  • Tunnistin on likainen

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Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SC1999/00, BRI924/00, BRI944/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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