TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Kalkinpoistontulpasta ja Philips-höyrysilityskeskuksen pohjasta tulee vettä/höyryä

Jos Philips-höyrysilityskeskuksen pohjan pinta kastuu tai EASY DECALC -tulpan alta tulee höyryä ja/tai vettä, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alla olevasta artikkelista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: PSG8300/20, PSG7200/20, PSG7130/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu