Philipsin asiakastuki
Kalkinpoistontulpasta ja Philips-höyrysilityskeskuksen pohjasta tulee vettä/höyryä
Jos Philips-höyrysilityskeskuksen pohjan pinta kastuu tai EASY DECALC -tulpan alta tulee höyryä ja/tai vettä, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alla olevasta artikkelista.
Katkaise laitteesta virta ja anna laitteen jäähtyä kaksi tuntia. Tarkista, että tulppa on kiinnitetty kunnolla paikalleen.
Jos kumitiiviste on kulunut, EASY DECALC -tulpasta voi vuotaa vettä ja/tai höyryä. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja EASY DECALC -tulpan vaihtamisesta.
Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auttaneet, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: PSG8300/20, PSG7200/20, PSG7130/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›