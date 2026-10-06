Philipsin asiakastuki Kalkinpoistontulpasta ja Philips-höyrysilityskeskuksen pohjasta tulee vettä/höyryä

Jos Philips-höyrysilityskeskuksen pohjan pinta kastuu tai EASY DECALC -tulpan alta tulee höyryä ja/tai vettä, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alla olevasta artikkelista.

EASY DECALC -tulppaa ei ole kiristetty kunnolla Katkaise laitteesta virta ja anna laitteen jäähtyä kaksi tuntia. Tarkista, että tulppa on kiinnitetty kunnolla paikalleen. EASY DECALC -tulpan kuminen tiivisterengas on kulunut Jos kumitiiviste on kulunut, EASY DECALC -tulpasta voi vuotaa vettä ja/tai höyryä. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja EASY DECALC -tulpan vaihtamisesta. Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auttaneet, ota meihin yhteyttä.